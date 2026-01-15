卓揆拍板老農津貼加碼至1萬 排富門檻也放寬

行政院會今天拍板「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，發放額度由現行8110元提高至1萬元，另增訂檢討機制，定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序；排富條款放寬至個人所得總額60萬以上、土地及房屋價值1025萬元，粗估逾53萬名老農受惠。

行政院長卓榮泰指出，修法後的預算支出必須辦理追加，須待總預算審議完成才有辦法進行，盼立法院多多協助；他也指示，此次修法連動、具相關性的「國民年金」以及其他各類福利津貼的檢討，將以照顧國民生活、保護弱勢生計、兼顧國家財政原則逐一檢討並陸續提出修法，請政務委員陳時中繼續督導協調。

台灣1995年開辦老農津貼，保障退休農民生活。年滿65歲且農保加保15年以上，符合資格者按月發放老農津貼，初始每人每月3000元，歷經數次調漲，2011年提高到7000元，同年實施每4年依消費者物價指數（CPI）成長率調整，2024年依4年一次的CPI比率，調整為每人每月8110元。

今年適逢選舉年，朝野立委去年提案將老農津貼從現行8110元調高至1.2萬元至1.5萬元不等，行政院會今天通過農業部擬具的「老農津貼暫行條例」第2條、第4條及第7條修正草案農業部版本。

針對修法重點，農業部說明，包括明定老農津貼發放額度調整至每月1萬元，並建立定期調整後2年的檢討機制，適時反映物價及生活成本變動，相關新增經費由中央全額負擔，同時合理調整排富標準及建立調整機制，修法後施行日期由行政院定之。

農業部指出，考量近年物價持續上漲，現行老農津貼發放額度已難以充分支應基本生活所需，因此規劃將發放額度由現行每月8110元調整至1萬元，使津貼水準更貼近現行生活成本

現行津貼調整機制採每4年依消費者物價指數（CPI）成長率調整一次，農業部指出，因基期偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動，修法除了調升額度外，另增訂額度檢討機制，於定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序。

老農津貼2013年實施排富規定以來，相關門檻已逾13年未調整，此次同步檢討排富標準。農業部指出，修法將農業所得以外的個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由500萬元調整至1025萬元。

此外，修法也明定，未來於發放額度調整時，每4年依CPI成長率及公告土地現值調幅同步檢討調整，建立與時俱進的排富機制；另為落實居住正義，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免僅因自住需求而被排除於津貼保障之外。