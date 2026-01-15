蔣萬安屬馬！「今馬熊讚」春聯也會送黃仁勳 隱含12字祝福

今年農曆生肖馬年，北市長蔣萬安今年馬年春聯為「今馬熊讚」，上午蔣與議長戴錫欽在市府大樓一樓揮毫。由於蔣萬安生肖屬馬，對於今年馬年春聯會不會也留給輝達執行長黃仁勳？蔣說，今年春聯是他親手寫並取台語諧音，祝福市民朋友「馬上幸福、馬上順利、馬上平安」，如果有機會，當然很希望送給黃仁勳。

蔣萬安今天上午在市府大樓一樓揮毫受訪表示，今年北市府出的春聯「今馬熊讚」，是取台語諧音「今嘛上讚」，就是希望在每一刻當下，大家都可以是最美好時刻，都是最讚的時光；另一方面，這也是他親手寫，希望透過這樣的方式，祝福市民朋友「馬上幸福、馬上順利、馬上平安」。