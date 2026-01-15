「萬年總召」柯建銘鬆口：這一屆做完我要離開立法院

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘（左）今天出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會。記者周佑政／攝影
被稱為「萬年總召」的民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，「我當了25年總召，但這一屆做完，我也是要離開立法院」。柯建銘去年初就曾表達，「做完這屆應該就會退休」；而柯建銘今天則是以肯定口吻，表示他做完本屆立委將離開國會。

柯建銘今天出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會時表示，2年前施明德走了，「他選擇他的生日來離開，今天我們在這裡幫他慶生」。施明德終其一生，不改其志，充滿傳奇及精彩；施明德是先知也是實踐者，施最有名的是「四不」，不變換理想、不變換價值、不變換原則、不背叛台灣。

「施主席是我真正的老大。」柯建銘說，施明德當年出獄時，全口假牙是他做的，這是他一生的榮幸。柯建銘也說，他一生最大的榮幸，就是和今天也與會的海基會新任董事長蘇嘉全，都是在國會全面改選進入立法院，還有今天也與會的立法院長韓國瑜等，他一生有這個機會跟著施明德學習、成長，這是他莫大的榮幸。

柯建銘表示，施明德是影響我一輩子最深遠的人。他要講一個小故事，1998年縣市長選舉，他本來想選，他請教施明德，但施明德說，「建銘，留在國會拚國旗」，留在國會支持台灣獨立。話鋒一轉，柯建銘說，「我當了25年總召，但這一屆做完，我也是要離開立法院」，他也要在此說一句話，Nori，生日快樂。

民進黨團去年1月舉辦新科立委共識營，柯建銘當時表示，自己當年是以新科立委之姿、進入第二屆國會，到現在卻只剩他一人，想來不勝唏噓，他表示，做完這屆應該就會退休。

施明德 柯建銘 立法院

