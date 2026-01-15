【即時短評】日本殷鑑不遠 台積電赴美設廠符合美利益卻傷台

台積電，台美關係當中至關緊要，甚至是攸關台灣產業興衰的議題。四十年前的日本，殷鑑不遠，1986年美國不甘落後日本，壓迫日本簽訂「日美半導體協議」，政治條約重創日本科技產業，當時台灣撿到便宜，但禍事終究是臨頭了，美國對台積電的公開野心，是無法不容忍受制他國的陽謀，台積電盛極一時，反威脅到美國的自由行動，號稱堅若磐石的台美關係，其實是一塊大石頭砸在台灣的頭上。

日本幾十年來不斷地迴響著悔恨的哀怨，半導體協議成為1980年代日本命運轉折點，日本戰後從一片廢墟當中 ，研發出電晶體收音機，幾乎與戰勝國美國同時上市，日本產業韌性能突破戰敗困境，卻過不了美國政治壓力，日本汽車，電子等產業在1980年代不只是打入美國市場，甚至逐漸領先市場，美國不檢討反省自身產業發展，而是用政治壓力使日本屈服，最終幾乎毀了日本。

美國強迫日本限制產品價格，開放市場採購境外產品，衝擊日本產業利潤，研發動能因此降低，科技產業競爭力逐漸轉向一旁新興的台灣與韓國。強迫日本採購美國產品，日本國內市場因外國產品分割而減弱，連帶產業動能減弱，日本不是輸在技不如人，而是因為對方霸道地改變了遊戲規則。

台灣與日本存在著根本差異，台積電純代工，與蘋果，輝達等科技產業，是以利益共同體方式存在，不是競爭對手，台灣擁有技術代差優勢，二奈米製程已進入量產，領先至少一年，但遊戲規則變更後，科技產業優勢能維繫多久，日本的教訓足以提醒大家。台積電利潤若逐漸減少，研發能量的強弱因獲利減少受影響，如何維持技術領先距離就會出現疑慮。

台積電在美國設廠是為了讓美國不受制境外產業，美國境內設立先進製程產線，無非避險措施，台海頻生危機，美國仍能保有穩定貨源。可替代台灣的方案，這才是美國毫不遮掩的戰略目標。美國提出高額補貼，與對境外晶片高額關稅，設法拉抬美國本土產業，美國向來不願受制於他人，最終戰略目標是建立自己的生產體系，維繫帝國地位於不墜，他人死活非美國在意。

雖然台積電仍有先進製程優勢，海外設廠有殃及利潤的憂慮，美國廠受人工、法規、水電等影響的財務負擔，當比台灣廠較高，台積電擴張的結果，亦可能造成利潤減少，這是否對於未來的更先進製程造成影響，仍未可知。但美國在晶片產業趨勢的去台灣化，明明白白是以美國利益為核心，寧可犧牲台灣利益。

美國目標只有確保美國優先，不在意台灣產業生存，1970年代白宮施壓日韓台港紡織品出口自我設限，不准賣太多東西到美國，就是早期的美國貿易戰，美國只會用政治解決產業落後的問題，用政治改變遊戲規則，建立一套讓美國損人利己的新規則。

台積電在全球產業的不可或缺，這強大優勢卻也為自己帶來負面效應，因為地緣政治關係，美國要避免過度仰賴台灣晶片，最好是取而代之，保有美國的自由與主動，面對美國陽謀，台灣如走鋼索般，唯一生路，只能在少少利潤不被海外廠攤平，持續投資研發領先，一旦研發缺乏支撐，日本的慘劇就會在台灣重新上演。