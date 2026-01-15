快訊

茶葉行得國防標案惹議 馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台南爆長照員詐領5千萬 他勸黃偉哲：怪蔣萬安炫富先清貪腐

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台南市社會局長照管理中心陳姓女約用人員與醫療業者聯手假造辦理長照輔具、居家無障礙環境採購，詐領逾5407萬元。北市港湖議員擬參選人陳冠安說，台南市長黃偉哲前幾天還在哭台南財政困頓，罵台北市長蔣萬安「炫富」，推國中小學營養午餐免費。然後今天大家就知道台南財政困頓的原因了。

陳冠安說，原來在台南，只是一位社會局長照中心的陳姓約用人員，都能利用市府系統漏洞，五年詐領5400多萬補助款走。一位層級不高的約用人員，竟可以連續犯罪長達五年、詐領5千萬都沒被察覺，黃偉哲市府這幾乎為零的內控管理，根本是衍生犯罪的最佳溫床！

陳說，平均一年貪一千萬可不是小數目，以陳姓約用人員涉貪的「長期照顧輔具購置」和「居家無障礙環境改善服務」業務來對比，台南市115年「社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫—擴增地方輔具中心服務量能」的預算也才2884萬。

一人貪的數目，可以抵擴增輔具中心服務量能三分之一的預算，這貪的程度，已經結構性破壞台南社政的正常運作。

「貪官每貪一分，台南的長照量能就少一分，台南的財政就惡化一分。」陳冠安也奉勸黃偉哲，與其整天哭窮，把自己無能的責任都怪給台北、怪給蔣萬安，是不是該先好好清掃自家市府的貪腐叢生嗎？

長照 輔具

延伸閱讀

影／蔣萬安春聯來了！「今馬熊讚」與最強搭擋書法花絮爆笑曝光

陳美鳳讚他「暖心三寶爸」！曬蔣萬安穿圍裙燉雞湯 成品口味評價曝光

徐國勇批蔣萬安騙選票 北市反擊指打臉陳其邁：不愧最強操盤手

蔣萬安加碼校園行政獎金 雲林這次不跟了…張麗善曝原因

相關新聞

老農津貼政院擬加碼至1萬 定期調整機制、排富門檻也放寬

今年適逢選舉年，朝野立委去年提案將老農津貼從現行8110元調高至1.2萬元至1.5萬元不等，行政院會今天將討論、通過「老...

台南爆長照員詐領5千萬 他勸黃偉哲：怪蔣萬安炫富先清貪腐

台南市社會局長照管理中心陳姓女約用人員與醫療業者聯手假造辦理長照輔具、居家無障礙環境採購，詐領逾5407萬元。北市港湖議...

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

享譽國際的「台灣鯛」（優質化的改良吳郭魚品種）產業，日前遭高雄市檢驗烏龍事件無辜波及，聯合報數位版記者調查更發現，受到美國對進口貨物加徵「對等關稅」衝擊，近6個月間，台灣鯛（貨名為「冷凍吳郭魚」）外銷美國重量，較前一年同期大減30%；外銷受阻、國內市場無法消化，導致嘉南產區爆發滯銷危機，漁民叫苦「魚在池中出不去，越養越大」，養殖壓力倍增。

賴總統接見鳳凰城市長 盼台美盡早簽「免雙重課稅」協定

賴清德總統昨接見美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌訪問團時表示，台積電前往亞利桑那州投資，是台美交流最具代表性的成果，也是台美攜手合作最重要的象徵。他也說，美國近年已成為台灣最大的海外直接投資地點，期盼雙方盡早完成簽署避免雙重課稅協定，幫助台積電等業者在美國長期深耕。

老農津貼加碼 政院今拍板

老農津貼發放額度基期及排富規定多年未調，朝野立委提出多個修法版本，農業部也支持修法適度調漲。行政院會今天排審農業部擬具的...

賴總統擬訪宏都拉斯？ 府否認

美媒報導，賴清德總統有意出席前友邦宏都拉斯新總統阿斯夫拉就職典禮。總統府昨天否認，表示相關報導「純屬臆測」。據了解，我外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。