快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

老農津貼政院擬加碼至1萬 定期調整機制、排富門檻也放寬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
老農津貼示意圖。圖／聯合報系資料照片
老農津貼示意圖。圖／聯合報系資料照片

今年適逢選舉年，朝野立委去年提案將老農津貼從現行8110元調高至1.2萬元至1.5萬元不等，行政院會今天將討論、通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案。據了解，發放額度可望提高至1萬元，排富條款放寬至個人所得總額60萬以上，土地及房屋價值1025萬元。

此外，修法也針對發放額度建立期中檢討門檻，從每4年調整一次，改為每2年檢討一次，觸發機制是消費者物價指數（CPI）達到3%時，主管機關農業部應即時公告調整，發放額度增加所需經費由中央全額負擔。

現行老農津貼排富條款為，個人非農業綜合所得總額50萬元以上、土地及房屋價值500萬元以上；修法後放寬為個人非農業綜合所得總額60萬以上、土地及房屋價值1025萬元以上。

額度 所得 房屋

延伸閱讀

土地分割價值變動 要課稅

老農津貼加碼？政院明拍板修法 國民年金及弱勢津貼近期也將檢討

赴美後仍反對政院1.25兆軍購特別條例 黃國昌：民眾黨將自提版本

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

相關新聞

老農津貼政院擬加碼至1萬 定期調整機制、排富門檻也放寬

今年適逢選舉年，朝野立委去年提案將老農津貼從現行8110元調高至1.2萬元至1.5萬元不等，行政院會今天將討論、通過「老...

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

享譽國際的「台灣鯛」（優質化的改良吳郭魚品種）產業，日前遭高雄市檢驗烏龍事件無辜波及，聯合報數位版記者調查更發現，受到美國對進口貨物加徵「對等關稅」衝擊，近6個月間，台灣鯛（貨名為「冷凍吳郭魚」）外銷美國重量，較前一年同期大減30%；外銷受阻、國內市場無法消化，導致嘉南產區爆發滯銷危機，漁民叫苦「魚在池中出不去，越養越大」，養殖壓力倍增。

賴總統接見鳳凰城市長 盼台美盡早簽「免雙重課稅」協定

賴清德總統昨接見美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌訪問團時表示，台積電前往亞利桑那州投資，是台美交流最具代表性的成果，也是台美攜手合作最重要的象徵。他也說，美國近年已成為台灣最大的海外直接投資地點，期盼雙方盡早完成簽署避免雙重課稅協定，幫助台積電等業者在美國長期深耕。

老農津貼加碼 政院今拍板

老農津貼發放額度基期及排富規定多年未調，朝野立委提出多個修法版本，農業部也支持修法適度調漲。行政院會今天排審農業部擬具的...

賴總統擬訪宏都拉斯？ 府否認

美媒報導，賴清德總統有意出席前友邦宏都拉斯新總統阿斯夫拉就職典禮。總統府昨天否認，表示相關報導「純屬臆測」。據了解，我外...

老農津貼加碼？政院明拍板修法 國民年金及弱勢津貼近期也將檢討

老農津貼發放額度基期及排富規定多年未調，朝野立委提出多項修法版本，農業部也支持修法適度調漲。行政院會明天將排審農業部擬具...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。