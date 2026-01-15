老農津貼政院擬加碼至1萬 定期調整機制、排富門檻也放寬
今年適逢選舉年，朝野立委去年提案將老農津貼從現行8110元調高至1.2萬元至1.5萬元不等，行政院會今天將討論、通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案。據了解，發放額度可望提高至1萬元，排富條款放寬至個人所得總額60萬以上，土地及房屋價值1025萬元。
此外，修法也針對發放額度建立期中檢討門檻，從每4年調整一次，改為每2年檢討一次，觸發機制是消費者物價指數（CPI）達到3%時，主管機關農業部應即時公告調整，發放額度增加所需經費由中央全額負擔。
現行老農津貼排富條款為，個人非農業綜合所得總額50萬元以上、土地及房屋價值500萬元以上；修法後放寬為個人非農業綜合所得總額60萬以上、土地及房屋價值1025萬元以上。
