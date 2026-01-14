老農津貼加碼？政院明拍板修法 國民年金及弱勢津貼近期也將檢討

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
老農津貼示意圖。記者劉學聖／攝影
老農津貼示意圖。記者劉學聖／攝影

老農津貼發放額度基期及排富規定多年未調，朝野立委提出多項修法版本，農業部也支持修法適度調漲。行政院會明天將排審農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，將衡酌採納朝野版本，也研議兼顧照顧老農晚年生活以及國家財政的方案。

台灣1995年開辦老農津貼，保障退休農民生活。年滿6 歲且農保加保15年以上，符合資格者按月發放老農津貼，初始每人每月3000元，歷經數次調漲，2011年提高到7000元，同年實施每4年依消費者物價指數（CPI）成長率調整，2024年依4年一次的CPI比率，調整為每人每月8110元。

適逢選舉年，今年不分朝野立委再度提出津貼加碼方案，額度落在每月8550元至喊出1.5萬元不等。農業部長陳駿季日前在立法院備詢時稱，將調整發放額度、排富標準，且因應物價指數年年上漲，並建立期中檢討機制，當CPI達3%至5%時，即可依此調整。

不過，農業部考量政府財政能力與其他社福基金衡平性，避免排擠效應，因此將在政府財政可負擔情況下調整補助額度，但最終調整數字，仍待明天行政院會拍板而定。

政院人士指出，對於目前立法院各委員及黨團所提出的版本，政院都有研商討論，包括各版本的發放額度、調整週期、變動門檻、排富條件等內容，政院衡酌採納，並研議兼顧照顧老農晚年生活以及國家財政的修法版本；有關國民年金以及其他弱勢族群的社會福利津貼，政院會在近期一併檢討並適時向國人說明。

老農津貼 農業部 行政院

