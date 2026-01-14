快訊

首颱洛鞍最快明生成！這3地低溫下探10度 下周迎冷氣團再降溫

新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

外資不演了…台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

副總統：隨著台積電擴大全球布局 樂見台美合作深化

中央社／ 台北14日電
副總統蕭美琴14日接見美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋雷哥（Kate Gallego）訪問團。（總統府提供）中央社
副總統蕭美琴14日接見美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋雷哥（Kate Gallego）訪問團。（總統府提供）中央社

副總統蕭美琴今天上午接見美國亞利桑納州鳳凰城市長蓋雷哥（KateGallego）訪問團，副總統表示，台積電赴美投資對雙邊均具歷史意義，這不僅是美國史上最大規模的外國綠地投資案，也代表台灣創新能量與產業實力的榮耀與成功。隨著台積電持續擴大全球布局，十分樂見台美合作關係持續深化、互利共榮。

總統府晚間發布新聞稿指出，副總統致詞表示，蓋雷哥曾多次訪台，亞利桑納州與台灣、特別是鳳凰城與台北之間，逐步建立起獨特且緊密的夥伴關係。

副總統認為，台積電赴美投資對雙邊均具歷史意義，這不僅是美國史上最大規模的外國綠地投資案，也代表台灣創新能量與產業實力的榮耀與成功。隨著台積電持續擴大全球布局，十分樂見台美合作關係持續深化、互利共榮。

副總統也感謝鳳凰城在許多面向對台灣企業、產業、員工及其家庭提供的支持。

副總統提到，隨著雙邊在經貿、教育與文化交流擴大合作，當地的教育體系、社區網絡及日益多元且融入「台灣味」的文化氛圍，在某種程度上也是台灣對鳳凰城的貢獻，相信這些發展也讓台灣人更加感受到溫暖。

台積電 美國

延伸閱讀

今晤賴總統 鳳凰城市長蓋蕾歌：台積電投資1650億美元 確保供應鏈韌性

警告勿踩「紅線」！中國祭「法律戰」回應副總統蕭美琴等官員訪歐

出席AI青年力國際論壇 副總統蕭美琴聽取得獎隊伍簡報

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

相關新聞

花500萬買愛馬「王子」？友人闢謠 應曉薇：被霸凌已是日常

北市議員應曉薇的愛馬「王子」前年命喪火窟，傳出該馬是應以500萬元買下。應曉薇友人今出面澄清，應從未花500萬元買馬，而...

徐國勇批蔣萬安騙選票 北市反擊指打臉陳其邁：不愧最強操盤手

北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，不少縣市跟進，民進黨秘書長徐國勇今批蔣「騙選票」，表示早在蔣萬安宣布前，已有10縣市在...

韓國瑜「馬上幸福」春聯上哪領？ 全台23地點公布了

立法院長韓國瑜1月8日公布馬年春聯「馬上幸福」，今天在臉書發文表示，由於許多團體與朋友詢問，因此在全台23個地點開放索取...

美國鳳凰城市長：盼與台深化航太、無人機等合作

美國亞利桑那州鳳凰城市市長蓋雷哥今天晉見總統賴清德時表示，感謝台積電投資鳳凰城，這是美國史上最大宗的外國直接對內投資，未...

台積電廠若「一半以上」去美國 盧秀燕憂國安疑慮、籲政府說明

有美方消息傳出，美國對台灣的關稅有可能降至15%，對此台中市長盧秀燕下午受訪時說，產業界希望的是至少能夠15%以下，另外...

苗栗通霄前鎮長收賄16萬多 監察院彈劾並移送懲戒

有無貪汙常是民眾檢驗政治人物的重要標準，監察院調查發現，苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志，涉利用辦理採購案的機會，索取並收受廠商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。