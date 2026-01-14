副總統：隨著台積電擴大全球布局 樂見台美合作深化
副總統蕭美琴今天上午接見美國亞利桑納州鳳凰城市長蓋雷哥（KateGallego）訪問團，副總統表示，台積電赴美投資對雙邊均具歷史意義，這不僅是美國史上最大規模的外國綠地投資案，也代表台灣創新能量與產業實力的榮耀與成功。隨著台積電持續擴大全球布局，十分樂見台美合作關係持續深化、互利共榮。
總統府晚間發布新聞稿指出，副總統致詞表示，蓋雷哥曾多次訪台，亞利桑納州與台灣、特別是鳳凰城與台北之間，逐步建立起獨特且緊密的夥伴關係。
副總統認為，台積電赴美投資對雙邊均具歷史意義，這不僅是美國史上最大規模的外國綠地投資案，也代表台灣創新能量與產業實力的榮耀與成功。隨著台積電持續擴大全球布局，十分樂見台美合作關係持續深化、互利共榮。
副總統也感謝鳳凰城在許多面向對台灣企業、產業、員工及其家庭提供的支持。
副總統提到，隨著雙邊在經貿、教育與文化交流擴大合作，當地的教育體系、社區網絡及日益多元且融入「台灣味」的文化氛圍，在某種程度上也是台灣對鳳凰城的貢獻，相信這些發展也讓台灣人更加感受到溫暖。
