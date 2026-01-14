政院15日討論老農津貼加碼與否 擬衡酌採納朝野版本

朝野立委去年陸續提案主張將老農津貼調高為新台幣1.2萬元至1.5萬元不等，行政院會明天將討論、通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，除衡酌採納朝野立委版本，也研議兼顧照顧老農晚年生活以及國家財政。

朝野立委去年底爭相提案調高老農津貼，民進黨立委主張從現行8110元提高至1萬2000元，國民黨團喊話加碼到1萬5000元。農業部長陳駿季當時在立法院表態，支持適度調整發放額度、放寬排富條款，並建立期中檢討門檻，例如每2年檢討一次，觸發機制是消費者物價指數（CPI）達到3%至5%，但須考量政府財政能力。

行政院會明天將討論、通過農業部所擬的「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案。行政院官員指出，行政院審查過程，有對目前立法院各委員及黨團所提版本進行討論，研商並衡酌採納各版本的發放額度、調整週期、變動門檻、排富條件等內容，並研議兼顧照顧老農晚年生活以及國家財政的修法版本。

除了老農津貼，行政院人士說，有關國民年金以及其他弱勢族群的社會福利津貼，近期會一併檢討並適時向社會說明。