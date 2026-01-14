快訊

首颱洛鞍最快明生成！這3地低溫下探10度 下周迎冷氣團再降溫

新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

外資不演了…台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

政院15日討論老農津貼加碼與否 擬衡酌採納朝野版本

中央社／ 台北14日電

朝野立委去年陸續提案主張將老農津貼調高為新台幣1.2萬元至1.5萬元不等，行政院會明天將討論、通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，除衡酌採納朝野立委版本，也研議兼顧照顧老農晚年生活以及國家財政。

朝野立委去年底爭相提案調高老農津貼，民進黨立委主張從現行8110元提高至1萬2000元，國民黨團喊話加碼到1萬5000元。農業部長陳駿季當時在立法院表態，支持適度調整發放額度、放寬排富條款，並建立期中檢討門檻，例如每2年檢討一次，觸發機制是消費者物價指數（CPI）達到3%至5%，但須考量政府財政能力。

行政院會明天將討論、通過農業部所擬的「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案。行政院官員指出，行政院審查過程，有對目前立法院各委員及黨團所提版本進行討論，研商並衡酌採納各版本的發放額度、調整週期、變動門檻、排富條件等內容，並研議兼顧照顧老農晚年生活以及國家財政的修法版本。

除了老農津貼，行政院人士說，有關國民年金以及其他弱勢族群的社會福利津貼，近期會一併檢討並適時向社會說明。

行政院 朝野 老農津貼

延伸閱讀

蔬果價格暴漲暴跌 農業部下月公布種植登記新政

立委張啓楷質詢中央政府總預算遲未審 陳駿季不滿回擊指是在威脅

陳駿季：今年到目前為止還沒有違規使用廚餘的情形

豬肉塞車…延遲上市39萬頭毛豬已消化1/3 陳駿季：最快2月底可完成

相關新聞

老農津貼加碼？政院明拍板修法 國民年金及弱勢津貼近期也將檢討

老農津貼發放額度基期及排富規定多年未調，朝野立委提出多項修法版本，農業部也支持修法適度調漲。行政院會明天將排審農業部擬具...

花500萬買愛馬「王子」？友人闢謠 應曉薇：被霸凌已是日常

北市議員應曉薇的愛馬「王子」前年命喪火窟，傳出該馬是應以500萬元買下。應曉薇友人今出面澄清，應從未花500萬元買馬，而...

徐國勇批蔣萬安騙選票 北市反擊指打臉陳其邁：不愧最強操盤手

北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，不少縣市跟進，民進黨秘書長徐國勇今批蔣「騙選票」，表示早在蔣萬安宣布前，已有10縣市在...

美國鳳凰城市長：盼與台深化航太、無人機等合作

美國亞利桑那州鳳凰城市市長蓋雷哥今天晉見總統賴清德時表示，感謝台積電投資鳳凰城，這是美國史上最大宗的外國直接對內投資，未...

台積電廠若「一半以上」去美國 盧秀燕憂國安疑慮、籲政府說明

有美方消息傳出，美國對台灣的關稅有可能降至15%，對此台中市長盧秀燕下午受訪時說，產業界希望的是至少能夠15%以下，另外...

苗栗通霄前鎮長收賄16萬多 監察院彈劾並移送懲戒

有無貪汙常是民眾檢驗政治人物的重要標準，監察院調查發現，苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志，涉利用辦理採購案的機會，索取並收受廠商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。