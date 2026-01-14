徐國勇批蔣萬安騙選票 北市反擊指打臉陳其邁：不愧最強操盤手

北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，不少縣市跟進，民進黨秘書長徐國勇今批蔣「騙選票」，表示早在蔣萬安宣布前，已有10縣市在做，難道蔣不覺慚愧？北市府反擊，徐打臉陳其邁、黃偉哲，不愧是民進黨選票的最強操盤手。

北市府副發言人葉向媛表示，營養午餐免費是為了增加孩子的營養，減輕家長的負擔，北市府樂見所有願意為家長與孩子打拚的縣市首長一起攜手同行。徐國勇秘書長一口氣連罵了自己黨籍的高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，及今天剛剛宣布跟進的屏東縣長周春米，也是在「騙選票」，不愧是民進黨選票的最強操盤手。

葉向媛強調，市府長期重視教育政策，從民進黨中央政府不願意做的鮮奶週報政策、營養午餐免費政策、再到教育革新3箭、教師行政工作獎金等各項政策，都是希望全面照顧學生、家長、老師以及行政團隊，讓教育回歸教學的本位，做學校及家長最堅實的後盾。