聽新聞
0:00 / 0:00
徐國勇批蔣萬安騙選票 北市反擊指打臉陳其邁：不愧最強操盤手
北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，不少縣市跟進，民進黨秘書長徐國勇今批蔣「騙選票」，表示早在蔣萬安宣布前，已有10縣市在做，難道蔣不覺慚愧？北市府反擊，徐打臉陳其邁、黃偉哲，不愧是民進黨選票的最強操盤手。
北市府副發言人葉向媛表示，營養午餐免費是為了增加孩子的營養，減輕家長的負擔，北市府樂見所有願意為家長與孩子打拚的縣市首長一起攜手同行。徐國勇秘書長一口氣連罵了自己黨籍的高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，及今天剛剛宣布跟進的屏東縣長周春米，也是在「騙選票」，不愧是民進黨選票的最強操盤手。
葉向媛強調，市府長期重視教育政策，從民進黨中央政府不願意做的鮮奶週報政策、營養午餐免費政策、再到教育革新3箭、教師行政工作獎金等各項政策，都是希望全面照顧學生、家長、老師以及行政團隊，讓教育回歸教學的本位，做學校及家長最堅實的後盾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言