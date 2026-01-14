花500萬買愛馬「王子」？友人闢謠 應曉薇：被霸凌已是日常

北市議員應曉薇的愛馬「王子」前年命喪火窟，傳出該馬是應以500萬元買下。應曉薇友人今出面澄清，應從未花500萬元買馬，而是與朋友合資50萬買下；應說，被霸凌造謠抹黑，都已是日常，但永遠無法停止她對王子的思念。

應曉薇好友過乃凱出面澄清，應曉薇從來就沒有花500萬元買馬。一位林先生無暇照顧他的高齡馬匹而託人惜售，應曉薇和2位朋友以50萬元共同集資買下這匹高齡19歲的馬並取名王子，也共同分擔每月寄養費用。

過乃凱說，王子是德國名駒，185公分高、800公斤重。後來應曉薇向他表示2個女兒課業開始繁忙，無法常帶馬、騎馬、幫牠運動，但都很愛牠，願意「無償讓渡」，一家人只要求新主人好好照顧。自己非常喜愛王子，便找板橋馬場老闆王文潔收養，並於假日讓牠陪伴小朋友玩，應空暇時也會來探望。

過乃凱指出，王子於前年一場火災遇難，當下王老闆受訪談及王子身價500萬元。王文潔今坦言口誤，一隻馬的買價跟訓練過程後的總價會落在哪裡，所以當初定價這隻馬以年輕時狀態，總價會落在500萬元，而不是買價，都是誤解；再次聲明並抱歉，希望不要因為這件事情，影響應曉薇和她家人的不便。

過乃凱提及，媒體沸沸揚揚報導之際，自己和王老闆有意出面說明，但後來應曉薇陷入官司疑雲，不想再製造她無謂的困擾。但看到上月應出庭哭訴遭受司法迫害，近來連她女兒都在網路上被以此事霸凌攻擊，擔心法官遭諸多「非事實」事件影響心證，自己和王老闆決定不再沈默坐看母女冤屈，連袂出面對外說明，希望大家不要再以訛傳訛、顛倒事實真相，冤枉好心人。

應曉薇對此表示，謝謝照顧「王子」最久的過先生與王老闆出面還原事實。對她們母女而言，被霸凌造謠抹黑，都已是日常，但永遠無法停止我們對王子的思念。

她也寫信向王子訴說思念，「我知道你很心疼媽咪近日面臨的苦難，不要為我擔憂，回想你離開後幾天，我也與世隔絕13個月，才知道愛拜拜的你，選擇的是不惜『自焚』想救媽咪遭陷害。」

應曉薇說，知道800多公斤的王子有著無比的力量，不可能沒辦法跨過火海，王子走後，自己無法安撫與牠死別的心，回來後更心疼連牠也被抹黑。王子是驕傲的德國名駒，不是可以用價錢衡量的貨品，「你是真實活在我心中的一塊肉，媽咪永遠愛你。」