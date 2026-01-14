影／美國對台關稅傳出15% 盧秀燕：希望更低且不疊加

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
紐約時報揭美國對台關稅15%對齊日韓，台中市長盧秀燕今天表示，如果是15%的話，對產業界來講當然希望是更低，愈低愈有競爭力。如果屆時證實沒有疊加的話，跟日、韓差不多稅率，那台灣還是有競爭力。但還是希望低於15%，而且不疊加。記者黃仲裕／攝影
紐約時報揭美國對台關稅15%對齊日韓，台中市長盧秀燕今天表示，如果是15%的話，對產業界來講當然是希望更低，愈低愈有競爭力。如果屆時證實沒有疊加的話，跟日、韓差不多稅率，那台灣還是有競爭力。但還是希望低於15%，而且不疊加。

盧秀燕說，她私底下有問過企業界的領導人，他們的目標是低於15%，而且不疊加，希望到時候公布的消息是往這個方向。另外聽說台積電不是只有1座，而是高達5座或以上要去美國設晶片廠，那這樣台灣也付出了非常大的代價，短期內或許看不到衝擊，但台積電畢竟是護國神山，如果一半以上的廠要移到美國去的話，那中、長期來說，對於台灣的經濟發展會造成非常大的影響。

盧秀燕指出，台積電如果證實有一半以上要移廠美國，那是不是要思考對於台灣的產經情勢，甚至是國安情勢會不會有什麼樣的變動？也希望政府能有效的向國人說明。

台中市長盧秀燕（中）出席台中精密機械科技園區廠商協進會理事長交接。記者黃仲裕／攝影
