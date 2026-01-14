台積電廠若「一半以上」去美國 盧秀燕憂國安疑慮、籲政府說明

有美方消息傳出，美國對台灣的關稅有可能降至15%，對此台中市長盧秀燕下午受訪時說，產業界希望的是至少能夠15%以下，另外則是如果台積電有一半以上的廠都去美國中長期可能影響台灣的政經情勢，甚至有國安的問題政府應該要思考，並且向大家說明。

盧秀燕下午參加台中機密科技園區廠協會理事長交接典禮時，在會後受訪做以上表示。

她說，15%的關稅問題還沒有獲得政府證實，但她問過產業界領袖，產業界希望能夠更低，因為這些都是我們國家重要的出口產業，越低就越有競爭力，但是希望是低於15%，而且不疊加基本關稅。

第二是，聽說我們的護國神山台積電不是1座要去美國，而是有5座以上。如果是這樣，台灣也付出很大的代價，短期之內可能大家看不到對台灣的衝擊，不過台積電究竟是我們的護國神山，如果一半以上要移到美國去的話，中長期對台灣的產業經濟發展一定會有非常重大的影響。