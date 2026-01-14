總統：台美儘早完成避免雙重課稅協定 有助台積電深耕

快訊

中央社／ 台北14日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德今天接見美國亞利桑那州訪團時指出，美國近年已成為台灣最大的海外直接投資地點，台灣也是美國重要貿易及供應鏈夥伴，未來盼雙方往來更全面，儘早完成簽署避免雙重課稅協定，幫助台積電等業者在美國長期深耕，也能為當地創造高薪就業機會。

賴總統今天在總統府接見美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）訪團一行人致詞表示，感謝蓋雷哥自2019年以來3度訪問台灣，並曾在2023年他以副總統身分過境舊金山時，蓋雷哥特地出席僑界活動，展現對台灣的重視與友好。

賴總統說，台美除共享民主自由等普世價值，也在科技、經貿與人才培育等關鍵領域，逐步建立深厚而且穩健的情誼，近年美國已成為台灣最大的海外直接投資地點，占台灣整體對外投資逾40%，台灣同時也是美國重要貿易及供應鏈夥伴，其中台積電前往亞利桑那州投資，正是台美交流最具代表性的成果之一。

總統進一步強調，這非單一企業的市場布局，也是台美攜手合作，台灣產業布局全球，打造高科技以及半導體產業版圖的最重要象徵。

對於美國總統川普有意積極推動美國再工業化，以及打造美國成為人工智慧世界中心，賴總統說，台灣有意願也有能力，以自身完整的半導體及高科技產業生態系，結合美國強大的創新動能以及市場規模，共同深化產業鏈結，攜手打造可信任的非紅供應鏈，讓台美之間的經貿合作、產業安全更加穩固緊密。

賴總統指出，台灣與亞利桑那州也高度重視人才培育以及世代連結，雙方已透過高等教育合作，推動半導體以及人工智慧人才培訓、雙聯學制、實習及研究交流，回應產業實際需求。

賴總統強調，台灣將持續與美國推動更全面、更多元的往來，期待在訪團的支持與努力下，台美雙方能夠早日完成避免雙重課稅協定的簽署，因為這不僅有助於台積電與其他供應鏈廠商在美國長期深耕，也將為亞利桑那州與鳳凰城創造更多高薪工作，創造產業聚落成長動能。

美國 亞利桑那州 台美 賴清德

韓國瑜「馬上幸福」春聯上哪領？ 全台23地點公布了

立法院長韓國瑜1月8日公布馬年春聯「馬上幸福」，今天在臉書發文表示，由於許多團體與朋友詢問，因此在全台23個地點開放索取...

國民黨：文傳會副主委林益諄與媒體起衝突 已請辭

媒體報導，國民黨文傳會副主委林益諄不僅和媒體記者起口角，還痛罵新媒體部黨工。國民黨發言人江怡臻今天表示，黨主席鄭麗文12...

苗栗通霄前鎮長收賄16萬多 監察院彈劾並移送懲戒

有無貪汙常是民眾檢驗政治人物的重要標準，監察院調查發現，苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志，涉利用辦理採購案的機會，索取並收受廠商...

鄭麗文看尹錫悅戒嚴憂賴總統沒底線 徐國勇：有過戒嚴的是國民黨

南韓前總統尹錫悅前年發動戒嚴，昨遭檢方求處死刑，國民黨主席鄭麗文表示，民間很擔心賴清德總統有一天鋌而走險，用一樣的理由手...

尹錫悅戒嚴警惕！鄭麗文憂：賴總統沒底線 走偏鋒孤注一擲

南韓前總統尹錫悅前年發動戒嚴，震驚國際，昨遭檢方求處死刑。國民黨主席鄭麗文今表示，民間很擔心賴清德總統有一天鋌而走險，用...

影／複製尹錫悅的路線？ 鄭麗文憂賴清德總統鋌而走險

南韓前總統尹錫悅在2024年底深夜宣布全國緊急戒嚴令，在國會制衡之下宣告無效後，南韓特別檢察組13日向法院請求對尹錫悅判...

