苗栗通霄前鎮長收賄16萬多 監察院彈劾並移送懲戒

有無貪汙常是民眾檢驗政治人物的重要標準，監察院調查發現，苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志，涉利用辦理採購案的機會，索取並收受廠商賄款16萬6733元，嚴重敗壞官箴，因此通過彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監察院說明，被彈劾人陳漢志為通霄鎮第18屆鎮長，於108年間辦理「通霄鎮第13公墓懷恩堂3樓第2期內裝工程委託專案管理含監造案」，索取並收受得標廠商之賄款新台幣16萬6733元，案經苗栗地檢署檢察官追加起訴，苗栗地方法院判決陳漢志犯貪汙治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年2月、褫奪公權4年、扣案之犯罪所得16萬6733元沒收在案。

監察院指出，陳漢志擔任通霄鎮長，本應清廉自持，竟利用職務權限伺機索取賄賂中飽私囊，該行為已違反公務員服務法第1條、第6條及第7條等相關規定，違法失職事證明確，嚴重損傷人民對於公務員執行職務之公正性、廉潔性之信賴，敗壞官箴，核有重大違失，依公務員懲戒法第2條第1款規定，有懲戒必要，所以提案彈劾，監察院於115年1月8日審查通過監察委員林盛豐、蘇麗瓊提案，全案移送懲戒法院審理，依法懲戒。