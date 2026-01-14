國民黨：文傳會副主委林益諄與媒體起衝突 已請辭
媒體報導，國民黨文傳會副主委林益諄不僅和媒體記者起口角，還痛罵新媒體部黨工。國民黨發言人江怡臻今天表示，黨主席鄭麗文12日有與林益諄溝通，林益諄已主動請辭。
媒體報導，林益諄曾在高雄黨慶現場，與媒體記者發生衝突，9日也曾飆罵新媒體部黨工，1名懷有5個月身孕的女黨工甚至因此驚恐落淚。
江怡臻今天在國民黨中常會後受訪表示，有關林益諄和記者衝突一事，第一時間文傳會內部有要求大家注意工作分際。至於9日的內部衝突，鄭麗文第一時間知道後，馬上請林益諄離開黨部，12日再進行溝通，林益諄也主動請辭，鄭麗文已准辭。
至於新媒體部主任王安國是否一起請辭，江怡臻回應，沒有聽說；談到遭飆罵的新媒體部懷孕黨工身體狀況，江怡臻說明，目前這名員工還是在上班狀態，身體還行。
