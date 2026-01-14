韓國瑜「馬上幸福」春聯上哪領？ 全台23地點公布了

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
農曆春節即將到來，立法院長韓國瑜也推出馬年「馬上幸福」，寄寓「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」。圖取自韓國瑜臉書
農曆春節即將到來，立法院長韓國瑜也推出馬年「馬上幸福」，寄寓「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」。圖取自韓國瑜臉書

立法院長韓國瑜1月8日公布馬年春聯「馬上幸福」，今天在臉書發文表示，由於許多團體與朋友詢問，因此在全台23個地點開放索取春聯，而第一個地點就是國民黨中央黨部。

韓國瑜今天發臉書表示，最近好多朋友在問關於領取春聯的事，由於許多團體及黨部來文立院索取，所以在春節前，寄送到全國各地定點，各縣市限量約2000份開放民眾索取，預祝大家新年快樂、萬事如意、馬上幸福！

以下為韓國瑜臉書所公布的23個領取地點：

台北市中山區八德路2段232號

台北市中山區長春路5號2F

新北市板橋區中山路一段50巷17號

基隆市義四路10號

宜蘭縣宜蘭市女中路二段233號

桃園市桃園區成功路二段149號

新竹縣竹北市縣政二路101號

新竹市北大路168號6樓-1

苗栗縣苗栗市自治路518號

台中市大隆路40號

彰化縣彰化市中山路二段349號10樓之1

南投縣南投市祖祠東路166號

雲林縣斗六市府前街62號

嘉義縣朴子市祥和一路西段2號

嘉義市大業街88號

台南市東區林森路2段192巷25號

高雄市三民區建國一路463號

屏東縣屏東市公勇路99號2樓

台東縣台東市博愛路430號

花蓮縣花蓮市公園路27號

澎湖縣馬公市治平路28-1號

金門縣金城鎮民權路154號

連江縣南竿鄉介壽村63號

