韓國瑜「馬上幸福」春聯上哪領？ 全台23地點公布了

立法院長韓國瑜1月8日公布馬年春聯「馬上幸福」，今天在臉書發文表示，由於許多團體與朋友詢問，因此在全台23個地點開放索取春聯，而第一個地點就是國民黨中央黨部。

韓國瑜今天發臉書表示，最近好多朋友在問關於領取春聯的事，由於許多團體及黨部來文立院索取，所以在春節前，寄送到全國各地定點，各縣市限量約2000份開放民眾索取，預祝大家新年快樂、萬事如意、馬上幸福！

以下為韓國瑜臉書所公布的23個領取地點：