韓國瑜「馬上幸福」春聯上哪領？ 全台23地點公布了
立法院長韓國瑜1月8日公布馬年春聯「馬上幸福」，今天在臉書發文表示，由於許多團體與朋友詢問，因此在全台23個地點開放索取春聯，而第一個地點就是國民黨中央黨部。
韓國瑜今天發臉書表示，最近好多朋友在問關於領取春聯的事，由於許多團體及黨部來文立院索取，所以在春節前，寄送到全國各地定點，各縣市限量約2000份開放民眾索取，預祝大家新年快樂、萬事如意、馬上幸福！
以下為韓國瑜臉書所公布的23個領取地點：
台北市中山區八德路2段232號
台北市中山區長春路5號2F
新北市板橋區中山路一段50巷17號
基隆市義四路10號
宜蘭縣宜蘭市女中路二段233號
桃園市桃園區成功路二段149號
新竹縣竹北市縣政二路101號
新竹市北大路168號6樓-1
苗栗縣苗栗市自治路518號
台中市大隆路40號
彰化縣彰化市中山路二段349號10樓之1
南投縣南投市祖祠東路166號
雲林縣斗六市府前街62號
嘉義縣朴子市祥和一路西段2號
嘉義市大業街88號
台南市東區林森路2段192巷25號
高雄市三民區建國一路463號
屏東縣屏東市公勇路99號2樓
台東縣台東市博愛路430號
花蓮縣花蓮市公園路27號
澎湖縣馬公市治平路28-1號
金門縣金城鎮民權路154號
連江縣南竿鄉介壽村63號
