聽新聞
0:00 / 0:00
鄭麗文看尹錫悅戒嚴憂賴總統沒底線 徐國勇：有過戒嚴的是國民黨
南韓前總統尹錫悅前年發動戒嚴，昨遭檢方求處死刑，國民黨主席鄭麗文表示，民間很擔心賴清德總統有一天鋌而走險，用一樣的理由手法剝奪台灣正常政治與民主選舉，這不是不可能。民進黨秘書長徐國勇今天回應，鄭麗文的話是胡扯。
徐國勇指出，鄭麗文應該先去想一想蔣介石、蔣經國的戒嚴，應該先去想一下有過戒嚴就是他們國民黨，用這些沒有根據、不能類比的南韓的狀況，就來猜測賴總統會戒嚴，不客氣地講，那叫胡扯，一點意義都沒有，且台灣和南韓不一樣、完完全全不一樣。
徐國勇說，如果鄭麗文真要講戒嚴，請去檢討一下國民黨戒嚴的38年，當時台灣人民受了多少的苦？白色恐怖怎麼發生的？他們應該先回去檢討，是否國民黨執政的時候，才是和南韓前總統尹錫悅一模一樣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言