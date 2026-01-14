快訊

鄭麗文看尹錫悅戒嚴憂賴總統沒底線 徐國勇：有過戒嚴的是國民黨

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。記者林澔一/攝影
民進黨秘書長徐國勇。記者林澔一/攝影

南韓前總統尹錫悅前年發動戒嚴，昨遭檢方求處死刑，國民黨主席鄭麗文表示，民間很擔心賴清德總統有一天鋌而走險，用一樣的理由手法剝奪台灣正常政治與民主選舉，這不是不可能。民進黨秘書長徐國勇今天回應，鄭麗文的話是胡扯。

徐國勇指出，鄭麗文應該先去想一想蔣介石、蔣經國的戒嚴，應該先去想一下有過戒嚴就是他們國民黨，用這些沒有根據、不能類比的南韓的狀況，就來猜測賴總統會戒嚴，不客氣地講，那叫胡扯，一點意義都沒有，且台灣和南韓不一樣、完完全全不一樣。

徐國勇說，如果鄭麗文真要講戒嚴，請去檢討一下國民黨戒嚴的38年，當時台灣人民受了多少的苦？白色恐怖怎麼發生的？他們應該先回去檢討，是否國民黨執政的時候，才是和南韓前總統尹錫悅一模一樣。

鄭麗文 國民黨 南韓 徐國勇 尹錫悅

