林佳龍宴請加拿大議員訪團 盼台加攜手捍衛共享價值

中央社／ 台北14日電

外交部林佳龍昨天午宴款待「加拿大聯邦眾議員訪問團」時指出，台灣與加拿大是具有共享價值且經濟結構高度互補的夥伴，當邁向以AI驅動的創新時代之際，期許台加可攜手前行，並捍衛共享價值與生活方式。

外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍昨天午宴款待「加拿大聯邦眾議員訪問團」一行5人，代表政府誠摯歡迎訪團到訪。席間雙方就區域情勢、台加深化經貿交流及各領域合作等議題交換意見。

林佳龍致詞表示，訪團為加拿大去年舉行聯邦選舉後的第一個加拿大國會議員訪問團，在此特別時刻來訪，展現台加堅定情誼，台灣歡迎加拿大對中國近期大規模軍演發布關切聲明，加拿大過去3年也持續派遣軍艦穿越台海，展現維護自由且開放印太區域的堅定決心。

林佳龍表示，台加是具有共享價值且經濟結構高度互補的夥伴，當邁向以AI驅動的創新時代之際，期許台加可攜手前行；身處面對威權主義擴張的第一線，台灣也將持續和加拿大及其他民主友盟合作，捍衛共享價值與生活方式。

加拿大保守黨副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman）眾議員指出，台灣是值得信賴的民主與創新夥伴，此行旨在傳遞加拿大國會的堅定支持，並盼深化貿易、能源、供應鏈韌性及創新等合作，加拿大支持台灣有意義參與國際組織，也期待共同應對跨國壓迫與假訊息挑戰。

蘭茲曼表示，面對日益嚴峻的威權壓力，透過民主價值所建立的經濟與社會韌性，即是最佳應處之道；此行也彰顯雙邊互動、對話與立場持續（consistency）的重要性，期盼未來能持續深化互利互惠的台加關係。

外交部表示，感謝加拿大國會長期以具體作為展現對台灣的堅定支持，未來台灣將持續推動台加互動與交流，攜手鞏固以民主、自由與法治為基礎的國際秩序。

加拿大 眾議員 外交部 林佳龍

