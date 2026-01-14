國民黨文傳會副主委拍桌怒吼嚇哭黨工 黨中央開鍘

國民黨文傳會爆出爭議，副主委、基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄遭媒體披露情緒控管出問題，不僅曾和攝影記者爆發肢體衝突，還在辦公室內飆罵新媒體部成員，導致同仁驚恐落淚。黨中央證實，林益諄已被解除職務。

風傳媒報導指出，去年11月高雄黨慶現場，林益諄作為負責鄭麗文活動短影音製作者，因手持自拍棒拍攝鏡頭擋到電視台攝影，被攝影媒體多次警告，林誤以為被針對，雙方一度爆發口角衝突，甚至驚動立法院長韓國瑜幕僚出面調停。

一月初更傳出，林益諄將4名黨工叫進辦公室，因交辦事項與文傳會主委吳宗憲指示不同，黨工提出質疑，林因此當場怒吼飆罵、拍桌甚至摔東西，聲音大到連辦公室外都能聽到，多名文傳會黨工情緒恐慌，其中一名懷孕女員工更被罵哭，一度想調組甚至離職。

此事驚動到主席辦公室後，鄭麗文及時介入，要林益諄先居家辦公，暫時不必到辦公室。據了解，文傳系統已人心惶惶，吳宗憲曾在內部會議中「提醒」林益諄注意與媒體互動，不過顯然未有成效。多名黨工認為林益諄情緒控管不佳，已嚴重影響他們的工作狀態。

鄭麗文上任黨主席後，看重林益諄自媒體與社群經營能力，找他接任文傳會副主委，林益諄也帶來自己人馬、曾為Rap歌手的王安國擔任新媒體主任。不過，新團隊運作以來，屢被質疑在議題設定出現真空，甚至記者會、圖文攻防也不若以往。

對此，國民黨發言人江怡臻回應，黨中央已明確要求注意工作分際，至於黨內戰力整合部分，強化內部溝通，將透過合理調整，確保團隊順利運作。