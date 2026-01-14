快訊

泰國重大意外！火車撞倒塌起重機脫軌 釀22死79傷多名重傷

大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

國民黨文傳會副主委拍桌怒吼嚇哭黨工 黨中央開鍘

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。（記者黃仲裕／攝影）
國民黨主席鄭麗文。（記者黃仲裕／攝影）

國民黨文傳會爆出爭議，副主委、基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄遭媒體披露情緒控管出問題，不僅曾和攝影記者爆發肢體衝突，還在辦公室內飆罵新媒體部成員，導致同仁驚恐落淚。黨中央證實，林益諄已被解除職務。

風傳媒報導指出，去年11月高雄黨慶現場，林益諄作為負責鄭麗文活動短影音製作者，因手持自拍棒拍攝鏡頭擋到電視台攝影，被攝影媒體多次警告，林誤以為被針對，雙方一度爆發口角衝突，甚至驚動立法院長韓國瑜幕僚出面調停。

一月初更傳出，林益諄將4名黨工叫進辦公室，因交辦事項與文傳會主委吳宗憲指示不同，黨工提出質疑，林因此當場怒吼飆罵、拍桌甚至摔東西，聲音大到連辦公室外都能聽到，多名文傳會黨工情緒恐慌，其中一名懷孕女員工更被罵哭，一度想調組甚至離職。

此事驚動到主席辦公室後，鄭麗文及時介入，要林益諄先居家辦公，暫時不必到辦公室。據了解，文傳系統已人心惶惶，吳宗憲曾在內部會議中「提醒」林益諄注意與媒體互動，不過顯然未有成效。多名黨工認為林益諄情緒控管不佳，已嚴重影響他們的工作狀態。

鄭麗文上任黨主席後，看重林益諄自媒體與社群經營能力，找他接任文傳會副主委，林益諄也帶來自己人馬、曾為Rap歌手的王安國擔任新媒體主任。不過，新團隊運作以來，屢被質疑在議題設定出現真空，甚至記者會、圖文攻防也不若以往。

對此，國民黨發言人江怡臻回應，黨中央已明確要求注意工作分際，至於黨內戰力整合部分，強化內部溝通，將透過合理調整，確保團隊順利運作。

辦公室 黨工 鄭麗文

延伸閱讀

鄭麗文批台美關稅談判「可憐」 民進黨：勿為政治鬥爭唱衰台灣

指蔣萬安走自己的路 黃暐瀚點5字：就是與鄭麗文的差別

傳美國對台關稅降至15% 鄭麗文批：政府從頭到尾都是黑箱

遭預言國民黨2026大敗 鄭麗文：藍白合順利、努力完成黨內提名

相關新聞

總統要鍾東錦咬耳朵 不如先兌現自己的競選支票

總統賴清德下鄉苗栗總有怪事發生，繼在廟口宣稱「沒把縣長鍾東錦當外人」後，1月13日到苗栗又向鍾喊話「你都沒有跟我咬耳朵」。鍾東錦事後很有風度回應「之前就已向總統公開咬耳朵」表達訴求，不過現場漏網鏡頭是一群地方民代集體離席表達不認同。值得探討的是，賴總統這麼愛咬耳朵，真是國家之幸嗎？

國民黨文傳會副主委拍桌怒吼嚇哭黨工 黨中央開鍘

國民黨文傳會爆出爭議，副主委、基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄遭媒體披露情緒控管出問題，不僅曾和攝影記者爆發肢體衝突，還在辦公...

李文忠：希望台灣有更多像蔣經國這樣的領導者

退輔會前副主委李文忠日前到大安森林公園參加「懷念經國先生」音樂會，他應邀致詞時表示，蔣經國是一個了不起的人，了不起在平凡...

【重磅快評】苗栗找不到爹娘 賴清德卻要鍾東錦咬耳朵

總統賴清德下鄉苗栗總有怪事發生，繼在廟口宣稱「沒把縣長鍾東錦當外人」後，昨天到苗栗又向鍾喊話「你都沒有跟我咬耳朵」。鍾東...

停砍年金未追溯 李來希：議題炒作劃錯重點

立法院已三讀通過停砍公教年金，不過考試院指修正案並無追溯生效條文，被民進黨揶揄修法粗糙。全國公務員協會前理事長李來希說，...

國共論壇將登場 侯友宜：要在對等尊嚴下符合法律與民意

國共論壇一月下旬於北京登場，國民黨高層將前往會見對案高官。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，兩岸交流有相關條例來規範，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。