李文忠：希望台灣有更多像蔣經國這樣的領導者

退輔會前副主委李文忠日前到大安森林公園參加「懷念經國先生」音樂會，他應邀致詞時表示，蔣經國是一個了不起的人，了不起在平凡、在艱難中帶領國家前進，希望台灣有更多這樣的領導人」。

李文忠致詞時，談及他認為蔣經國了不起的事：

第一、蔣一輩子的職志在跟隨老先生（蔣中正）打回大陸去或繼承遺志統一中國。但他晚年說自己是台灣人，落葉生根。而蔣經國當家時特意拔擢本省籍精英如謝東閔、李登輝等人，將中華民國的根基深植於這塊土地。

第二、蔣經國早年是白色恐怖的執行者，晚年宣布解嚴、開放報禁、容忍民進黨成立、推動政治改革包括處理萬年國會，開啟後來李登輝民主改革之路，以今日之我改昨日之我。

第三、蔣經國宣佈三不，和共黨不接觸、不談判、不妥協，但不忍老兵思鄉情怯，開放大陸探親。

第四、蔣經國堅決反共。今天中國的情況已大不相同，但中共本質不變，因此蔣當年的讜論仍歷久彌新，值得國人特別是國民黨人深思。

李文忠說，面對中共謀我日亟，統戰-分化無所不用其極，台灣內部必須和解-團結，而和解之道、團結之道首先必須理解、尊重、接納不同的記憶、感情及價值，請自公平評價兩蔣功過開始。

李文忠向與會者說：「我與台下各位不一樣，我是在學生時代參加學運對抗蔣經國的人。經國先生過世38年後回頭看，他是一個了不起的人，了不起在平凡，了不起在艱難中帶領國家前進，希望台灣有更多這樣的領導人」。