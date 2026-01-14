【重磅快評】苗栗找不到爹娘 賴清德卻要鍾東錦咬耳朵

總統賴清德下鄉苗栗總有怪事發生，繼在廟口宣稱「沒把縣長鍾東錦當外人」後，昨天到苗栗又向鍾喊話「你都沒有跟我咬耳朵」。鍾東錦事後很有風度回應「之前就已向總統公開咬耳朵」表達訴求，不過現場漏網鏡頭是一群地方民代集體離席表達不認同。值得探討的是，賴總統這麼愛咬耳朵，真是國家之幸嗎？

賴清德昨天出席苗栗縣大千健康醫療體系竹南醫院動土典禮，他強調中央對苗栗的支持不遺餘力，從前總統蔡英文到他任內，中央給苗栗的總經費達2187億，幫助苗栗走出財政困境，並提及前縣長徐耀昌對於這段過程清楚。賴說，每次到苗栗，徐耀昌一定前去歡迎，在耳邊講還缺什麼；他話鋒一轉，向台下的鍾東錦喊話「鍾縣長要學一下啦，你都沒有跟我咬耳朵」。

賴清德帶著開玩笑的語氣向鍾東錦喊話要來咬他耳朵，如果是私下場合，或許無傷大雅，但在公開場合如此表述，言者或許無心，但聽者可能有不同解讀；正如去年他到苗栗參拜時，也向鍾喊話「沒把你當外人」，要他對民進黨議員公平對待，連在場的民進黨議員都認為不妥，連忙替鍾緩頰。賴清德這次要縣長來咬他耳朵，怎會不讓人覺得國家元首說話輕浮或是權力傲慢心態使然 ？

鍾東錦的表現還算有風度，賴清德公開說要他來咬耳朵， 他坐在台下並未回應，後來媒體堵訪才說自己早就多次公開表達訴求，可能是總統身邊雜音太多，沒有注意到，今天在總統抵達前他也先感謝中央對苗栗醫療體系的支持，但目前縣內最迫切需求，除了醫療量能提升，還有科學園區實驗中學的設立。

但最有「殺傷力」的是，鍾東錦還拿出數據，近10年苗栗縣創稅達3681億，但統籌分配稅款僅有828億，形成「繳多、回少」，這也是苗栗財政長期面臨困境的主要原因之一。

鍾東錦的回應可以說是「完封」了賴清德。如果蔡英文、賴清德十年給苗栗的總經費2187億有如「恩賜」，那苗栗10年「貢獻」3681億，還真是中央虧待苗栗。即使加上828億統籌分配稅款，帳面上中央還「欠」苗栗666億元，賴清德怎麼好意思要縣長來咬他耳朵？如果真的來咬他耳朵，中央又能多給苗栗多少錢？

最違和的畫面是，當賴清德在台上公開說要縣長來咬耳朵之際，台下的鍾東錦保持不動，但一旁的民代們起身以集體離席表達抗議，典禮結束賴清德離開時，鍾並未和綠營民代一樣送賴上車，而是刻意等到總統車隊離開後才步出會場。鍾謹慎拿捏與國家元首互動的尺度，也照顧離席民代的心理感受，確實展現一定的政治高度。

其實，鍾東錦雖沒當面賴清德「漏氣」，但也給賴出了「家庭作業」，除了幫助苗栗財政外，他還點出科學園區實驗中學的設立需要中央的協助，這後面是一張賴清德在競選時開出的桃竹苗大砂谷計畫，四年要創造6兆產值，新增14萬個就業機會，這才是苗栗發展的未來，賴清德是不是忘記了？

鍾東錦任內對桃竹苗大砂谷計畫著力甚多，除完成960公頃產業園區用地盤點，縣內5座水庫供應竹科及台中用水，也準備重啟天花湖水庫，通霄電廠更要擴增機組以供應全台13％的電量，但目前都面臨中央審認不明確、「找不到爹娘」的窘境。賴清德光要鍾東錦來咬耳朵，不如先趕進度，快快兌現自己的競選支票吧！