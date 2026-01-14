停砍年金未追溯 李來希：議題炒作劃錯重點

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報系資料照片
立法院已三讀通過停砍公教年金，不過考試院指修正案並無追溯生效條文，被民進黨揶揄修法粗糙。全國公務員協會前理事長李來希說，問題不是出在何時開始實施，而是無理取鬧拒不執行法律。警察人事條例修正案通過後超過半年，重新審定函也出爐了，結果執行了嗎？預算編列了嗎？

李來希表示，公教退撫所得重新審定議題，民進黨抓到法條未明示生效施行日期，揶揄修法粗糙，根本是議題炒作劃錯重點了！其實法條文字非常簡單與明確，就是退休公教人員的退撫所得替代率回復到112年1月1日至112年12月31日的給與標準，修法生效後所有的給與標準不得違反112年的給付上限標準，毫無疑問可言。

李來希批評，銓敘部與民進黨沆瀣一氣，一口咬定是修法疏漏，毫不退讓。其實問題不是出在何時開始實施，而是根本就是無理取鬧拒不執行法律，什麼重新審定需要半年的時間，重新審定後再行處理，看看警察人事條例修正案通過後超過半年了，重新審定函也出爐了，結果呢？執行了嗎？預算編列了嗎？真是睜眼說瞎話。

李來希說，搞了半天吵得沸沸揚揚，不就是拖延拒不執行，想方設法以拖待變，如此而已。警察人事條例如此，公教退撫法案修正案亦是如此，這兩天媒體的炒作劃錯重點了，問題是不遵守法治國理念，拒絕依法行政原則，不是什麼修法的疏漏，懂了嗎？

