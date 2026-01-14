外交部：台歐正常交往互動 譴責中國大陸卑劣手段打壓

英國衛報報導，中國以邊境法律向歐洲國家施壓，要求歐洲各國禁止台灣政治人物入境。外交部今天指出，外交部對中國持續以各種卑劣手段，打壓台灣的國際空間，予以嚴正譴責。

衛報（The Guardian）13日報導，據多名知情外交官和官員透露，中國一直向歐洲國家提供「法律建議」，包括引用「申根邊境法」及「維也納公約」，要求歐洲各國禁止台灣政治人物入境。

外交部今天回應中央社記者詢問表示，台灣高層赴歐盟國家訪問，是台灣與歐洲的正常交往與互動，並受到歐洲各方的歡迎，有助台歐互惠互利關係的發展，完全與中國無關，中國更無權置喙。

外交部指出，反觀中國對各國採取各種脅迫手段，並以武力威脅台灣，破壞全球與印太的和平穩定，威脅歐盟的直接利益，才是真正破壞歐洲國際關係的一方，中國的行徑應受到唾棄。

外交部說明，面對中國企圖破壞台灣與國際夥伴關係，外交部將更加堅定與理念相近國家攜手合作，鞏固民主、自由與法治等普世價值，深化雙邊與多邊實質交流與合作，共同促進區域及全球和平、穩定與繁榮。