快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

鍾東錦年少輕狂傷人案 辯護律師竟是陳水扁

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
苗栗縣長鍾東錦多年前曾因傷害致死罪遭判刑，前總統陳水扁今天在臉書表示，「鍾東錦縣長原來是阿扁律師的當事人」。圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書
苗栗縣長鍾東錦多年前曾因傷害致死罪遭判刑，前總統陳水扁今天在臉書表示，「鍾東錦縣長原來是阿扁律師的當事人」。圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書

苗栗縣長鍾東錦多年前曾因傷害致死罪遭判刑，前總統陳水扁今天在臉書表示，「鍾東錦縣長原來是阿扁律師的當事人」，鍾東錦專程到台南感謝阿扁在出任立委前還可以執行律師業務，為自己涉及的傷害致死案件辯護。

陳水扁表示，約40年前，鍾東錦年輕氣盛，由於跟好友在台北市錦州街一起吃宵夜，分坐兩桌，隔鄰不認識的已醉酒年輕人過來摸其中一位小姐，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡。後來阿扁參選，鍾東錦多少也有幫忙。阿扁說「有夢上水」的節目如果沒停掉，鍾東錦改悔向上的故事也蠻勵志的。

陳水扁指出，鍾東錦還透露2022年的縣長選舉，民進黨中央黨部秘書長曾找他談合作的可能性，「他說如果民進黨的候選人可以當選，他繼續當議長也不錯，選後他再退出國民黨，就沒有2026他代表國民黨的藍綠對決」。

鍾東錦 陳水扁 國民黨

延伸閱讀

苗縣府再回應咬耳朵！鍾東錦笑稱「總統身邊雜音多」：還有句悄悄話想說

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

高虹安復職首度出席園縣市高峰會 鍾東錦：盼大新竹輕軌接竹南、頭份

鍾東錦頒揚運動績優選手教練 炮打中央在教育與醫療虧欠苗栗

相關新聞

鍾東錦年少輕狂傷人案 辯護律師竟是陳水扁

苗栗縣長鍾東錦多年前曾因傷害致死罪遭判刑，前總統陳水扁今天在臉書表示，「鍾東錦縣長原來是阿扁律師的當事人」，鍾東錦專程到...

停砍年金未追溯 李來希：議題炒作劃錯重點

立法院已三讀通過停砍公教年金，不過考試院指修正案並無追溯生效條文，被民進黨揶揄修法粗糙。全國公務員協會前理事長李來希說，...

國共論壇將登場 侯友宜：要在對等尊嚴下符合法律與民意

國共論壇一月下旬於北京登場，國民黨高層將前往會見對案高官。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，兩岸交流有相關條例來規範，...

鍾東錦批中央刪補助 賴總統：你沒跟我咬耳朵

國民黨籍苗栗縣長鍾東錦日前公開抨擊「中央虧欠苗栗」，賴清德總統昨到苗栗參加醫院動土典禮致詞時表示，中央對苗栗的支持不遺餘...

廣角鏡／蔣經國精神 蔣萬安緬懷

昨天是故總統蔣經國逝世卅八周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦第八屆「走過璀璨 懷念經國先生音樂會」，台北市長...

公視法協商破局 最快周五院會表決

國民黨與民眾黨立法院黨團提案修正公視法，避免公視董事因行政院不提名可無限期延任。文化部長李遠昨在立院協商時說，「我承認是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。