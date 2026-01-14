鍾東錦年少輕狂傷人案 辯護律師竟是陳水扁

苗栗縣長鍾東錦多年前曾因傷害致死罪遭判刑，前總統陳水扁今天在臉書表示，「鍾東錦縣長原來是阿扁律師的當事人」，鍾東錦專程到台南感謝阿扁在出任立委前還可以執行律師業務，為自己涉及的傷害致死案件辯護。

陳水扁表示，約40年前，鍾東錦年輕氣盛，由於跟好友在台北市錦州街一起吃宵夜，分坐兩桌，隔鄰不認識的已醉酒年輕人過來摸其中一位小姐，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡。後來阿扁參選，鍾東錦多少也有幫忙。阿扁說「有夢上水」的節目如果沒停掉，鍾東錦改悔向上的故事也蠻勵志的。

陳水扁指出，鍾東錦還透露2022年的縣長選舉，民進黨中央黨部秘書長曾找他談合作的可能性，「他說如果民進黨的候選人可以當選，他繼續當議長也不錯，選後他再退出國民黨，就沒有2026他代表國民黨的藍綠對決」。