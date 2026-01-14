公視法協商破局 最快周五院會表決

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

國民黨與民眾黨立法院黨團提案修正公視法，避免公視董事因行政院不提名可無限期延任。文化部長李遠昨在立院協商時說，「我承認是我的錯，可是推不出人選，是因為歷史共業」，沒人願意被一直罵、一直刪掉。

，但若在這個時機點取消延任，每個人都不合法，公視會面臨動盪不安，最慘的是員工權益在內耗中度過。

朝野協商昨破局，立法院長韓國瑜裁示院會處理，最快周五院會表決。

立法院昨朝野協商「公共電視法第十六條及第四十九條條文修正草案」，國民黨團書記長羅智強說，行政院延宕快一年不提名，讓現在董監事理所當然延任，是因有無限延任條款；在野黨提出修法，文化部才提出董監事人選，不啟動修法，文化部就一直擺爛。他並指這次中選會提名名單是好的典範，國會新民意是在野多數，人事提名應尊重國會在野黨。

民眾黨團副總召張啓楷表示，前總統蔡英文在提名董監事時，是有跟各政黨討論，要解決問題就要開大門走大路，「徵詢在野，把人才提出來就解決了」。

民進黨團總召柯建銘說，如果公視刪除延任條款，公司沒辦法經營；民進黨團幹事長鍾佳濱也說，公視董事沒有薪水，只是志工管理基金，新任董監事沒產生前，由舊任管理基金有什麼問題？

