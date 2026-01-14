聽新聞
社宅目標下修 民團批政策跳票

聯合報／ 記者藍鈞達張曼蘋／台北報導
政府宣布將興建社會住宅的目標從十三萬戶下修至四萬戶，社宅推動聯盟召集人孫一信（左三）與崔媽媽基金會等十一個民團昨赴內政部國土署抗議。記者潘俊宏／攝影
政府宣布將興建社會住宅的目標從十三萬戶下修至四萬戶，社宅推動聯盟召集人孫一信（左三）與崔媽媽基金會等十一個民團昨赴內政部國土署抗議。記者潘俊宏／攝影

內政部國土署長吳欣修日前表示將調整住宅政策推動方向，政府直接興辦的十三萬戶社會住宅目標將下修至四萬戶，其餘需求改以包租代管與空屋活化方式因應。民團指出，這已構成社會住宅政策的「實質退縮」、「政策跳票」；社宅是多年來住宅政策的核心承諾，若中央默許社宅興建大幅縮水，將衝擊政策信任基礎。社會住宅推動聯盟召集人孫一信表示，不排除「重回街頭」採取進一步行動，捍衛居住正義。

十一個民團昨前往國土署抗議。對於政府用包租代管取代社會住宅，崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，包租代管與社會住宅在制度本質上完全不同，包租代管「會挑房客」，而社會住宅才是制度性保障弱勢居住的政策工具。他說，在代管制度下，房東隨時可以退出市場，租屋穩定性不足，無法承擔社會住宅提供長期居住保障的功能。

呂秉怡表示，社會住宅不只是短期安置，而是社會福利的長期支持。以使用年限估算，一棟社會住宅在約五十年的使用期間內，可輪替協助十至十二個家庭解決居住問題，政策效益遠高於短期租賃安排，包租代管無法取代。此外，政府所稱的「空屋釋出」，多半為屋齡偏高的老屋，新成屋多屬投資型持有，屋主資金條件充足，並不會釋出作為社會住宅使用，政策期待與市場現實存在落差。

對於內政部評估精華區土地不足，蓋偏遠了沒人租，OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝則指出，若政府擔心社會住宅蓋了沒人住，應先把需求調查做清楚，而不是直接刪減社會住宅目標，何況依內政部計畫書內容，政府早已盤點兩百六十處土地，可供九萬餘戶社會住宅使用，如果一年後認為這些地方「蓋了沒人租」，當初盤點是否沒有真實性？

國土署則回應，面對人口結構變化與都會區土地條件限制，社宅供應須朝多元化方式推動，中央與地方責無旁貸。國土署會繼續與地方政府合作，透過直接興建、都更分回、容積獎勵等多元興辦方式，並結合租金補貼與包租代管政策，讓社宅政策不只是數量累積。

至於民團反映包租代管恐因無障礙環境不足，及業者、房東不願租給弱勢戶等，國土署指出，社宅包租代管第五期計畫透過提高房東及業者媒合弱勢戶補助額度，提升房東及業者媒合弱勢戶意願，並持續與衛福部合作，對業者辦理社會福利資源連結教育訓練。

