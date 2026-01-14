聽新聞
鍾東錦批中央刪補助 賴總統：你沒跟我咬耳朵

聯合報／ 記者吳傑沐胡蓬生／苗栗報導
賴清德總統（左二）昨上午參加大千竹南醫院動土典禮 ，致詞表示中央對苗栗的支持不遺餘力，還不忘向苗栗縣長鍾東錦（左一) 打趣「你都沒有跟我咬耳朵」。圖／大千醫療社團法人提供
國民黨籍苗栗縣長鍾東錦日前公開抨擊「中央虧欠苗栗」，賴清德總統昨到苗栗參加醫院動土典禮致詞時表示，中央對苗栗的支持不遺餘力，還向在場的縣長鍾東錦打趣說，「你都沒有跟我咬耳朵」。鍾事後回應，早就公開表達訴求，可能是總統聲音雜音太多，沒有注意到。

鍾東錦日前怒批中央以財劃法為由，不再補助苗栗新建教室經費，但苗栗縣不論上繳稅收或水電供應貢獻都遠超過許多縣市，分配稅款卻拿得比屏東、嘉義等縣市少，醫療和獄政設施也相形落後，中央實在虧欠苗栗太多。

大千健康醫療體系竹南醫院昨舉行動土典禮，賴清德、鍾東錦皆出席。賴說，因經濟進步、稅收增加，中央分給地方的預算也愈來愈多，除補助苗栗醫療建設，也持續推動國道1號增設造橋交流道等，還有通霄溪伏流水等水利建設，有計畫地推動苗栗未來的發展。

賴說，苗栗不僅在桃竹苗大矽谷計畫內，還是中台灣精密智慧機具產業的連結點，中央未來會好好與地方政府合作，讓苗栗愈來愈好。

談到中央對苗栗的支持，賴說，2016年至今，中央補助苗栗縣約2187億元，許多重大建設甚至免地方配合款，並笑說這要感謝徐耀昌前縣長常跟他「咬耳朵」，接著打趣對台下的鍾東錦說「你要多學一下，你都沒有跟我咬耳朵。」

對此，鍾東錦回應，總統尚未抵達會場前，他就已先感謝中央對苗栗醫療體系的支持，但目前縣內最迫切需求，還有要設立科學園區實驗中學，盼賴總統協助推動盡速落地，「可能總統身邊雜音太多，沒有注意到相關訴求」。

「我也想對賴總統說句悄悄話，多疼惜苗栗這群可愛的鄉親。」鍾說，苗栗鄉親很熱情、勤奮，也不自私，創稅比人多、拿得比人少，卻依然任勞任怨，希望中央能和地方一起，造福鄉親。

