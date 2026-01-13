IPAC：蕭美琴布魯塞爾演說後 議員未遭中國加強施壓

串聯逾40國300多位議員的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天告訴中央社，副總統蕭美琴去年11月在歐洲議會內舉行的IPAC年度峰會演說後，IPAC的歐洲國家議員未遭遇中國官員加強施壓、要求減少與台灣來往。

IPAC以對北京立場強硬著稱，目前成員涵蓋全球總計44個國家級及區域級議會（例如歐洲議會），去年11月上旬曾在位於布魯塞爾的歐洲議會（EuropeanParliament）內舉行IPAC年度峰會，蕭美琴應邀出席發表演說，引起國際關注。

IPAC當時回應中央社詢問表示，關於蕭美琴擬親赴比利時布魯塞爾並前往歐洲議會，歐洲議會議長、負責歐盟（European Union）整體對外事務的歐盟對外事務部（EEAS），以及比利時外交部皆「全然知情」，並提供協助。

不過，根據英國「衛報」（The Guardian）今天發自台北的報導，中國官員正多管齊下，強力敦促歐洲各國接受北京對歐洲出入境相關法規的詮釋，並「提醒」各國勿踩踏北京「紅線」允許台灣官員或政治人物入境，否則歐洲個別國家或歐盟與中國的關係恐受損害。

報導援引數名歐洲國家知情官員的說法及外交文件，並提到中方是在去年11月和12月積極與歐洲方面交涉和表達不滿。

「衛報」引用的一份中國對歐外交照會提到，中國希望歐盟機構和歐洲國家考慮中國與歐盟及中國與歐洲各國雙邊關係的更大利益，拒絕台灣「所謂的總統或副總統（含前任）」入境。

照會進一步表示，歐洲方面「甚至縱容（副總統）蕭美琴在歐洲議會大樓發表談話，宣揚台獨分裂主張」。

衛報引述台灣外交部表示，官員訪問歐洲「與中國完全無關，中國無權干涉」。

關於去年11月在布魯塞爾舉行年度峰會後，IPAC的歐洲國家議員是否曾遭遇中方施壓、相關施壓是否有加劇趨勢，IPAC秘書處今天告訴中央社，按目前所知情況，未有任何曾出席布魯塞爾峰會、來自歐洲的IPAC議員事後曾接獲來自中方的訊息，表達與台灣往來恐對歐洲個別國家與中國的雙邊關係造成負面影響。

IPAC秘書處另提到，在布魯塞爾峰會後，目前未有中國加劇對IPAC歐洲議員施壓的情形。

值得一提的是，IPAC曾於2024年7月在台北舉行年度峰會，當時中方在峰會登場前即啟動對多名IPAC議員施壓，直接或間接透過個別國家政府官員「警告」議員勿赴台與會。有2個非洲國家在台北峰會後，退出IPAC。

不過，也是在2024年台北峰會後，IPAC的全球版圖進一步擴大，至去年11月布魯塞爾峰會登場前，即有7個新成員加入，包含愛沙尼亞、拉脫維亞、塞爾維亞3個歐洲國家，以及斐濟、尚比亞、辛巴威、巴拿馬。

在11月布魯塞爾峰會後，IPAC去年12月又迎來一個新成員巴西，IPAC在拉丁美洲的成員國總數因此上升至6個。