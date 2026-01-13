觀賞12強賽紀錄片「冠軍之路」 蔡英文：讓世界看到更堅定的台灣

前總統蔡英文今天前往觀賞2024年世界棒球12強賽的紀錄片電影「冠軍之路」，她表示，相信未來的台灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的台灣。

蔡英文在臉書表示，今天走進電影院，和立委蘇巧慧以及許多親朋好友一起看「冠軍之路」，心裡的情緒，其實非常強烈。

蔡英文說，她一直在想：我們要如何記得 2024 年這一場世界 12 強的比賽？片尾，一位外國播報員用英文說出他的觀察：「這場比賽，讓世界理解什麼是台灣」，她覺得這是對這段歷程最好的註腳。而這份感動，也將成為好幾個世代台灣人共同的記憶。

蔡英文表示，她還記得，決賽的時候，她人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前，或親自到東京為台灣加油。也因此，更要謝謝龍男導演把整個過程記錄下來，「讓我、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於台灣的榮耀與感動。」

蔡英文表示，這不只是一場比賽，更是一個時刻—提醒我們，台灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。

蔡英文說，有時候，台灣的內部會有紛擾；有時候，我們也會感到挫折，但我們總是一關一關地過，因為我們有韌性，有不服輸的精神。

蔡英文表示，她相信，未來的台灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的台灣。

蔡英文表示，謝謝所有參與這部電影的人，也謝謝每一位，陪著台灣走到今天的你。