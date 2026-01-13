賴總統任命 蘇嘉全出任海基會董座
總統府發言人郭雅慧13日晚間表示，借重豐富政治歷練與成功的國際事務交流經驗，賴清德總統特別邀請並任命歷任立法院院長、台灣日本關係協會會長的蘇嘉全，出任財團法人海峽交流基金會董事長一職；期待在蘇的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。
郭雅慧表示，蘇嘉全從政經驗豐富而傑出，歷任國民大會代表、立委、屏東縣長、內政部長、行政院農委會主委、立法院長、總統府秘書長、台灣日本關係協會會長等職務，歷練完整，在立法院長任內大力推動國會外交有成，擔任台灣日本關係協會會長以來，更為台日友誼鞏固堅實基礎。
郭雅慧表示，海基會長期肩負兩岸交流的推動，國人台商急難救助、權益協處等重要服務工作，賴總統期許蘇嘉全帶領海基會，持續相關工作的推展，並助力兩岸間健康、正面的交流與發展。
