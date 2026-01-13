首位綠營立法院長！蘇嘉全掌海基會「背景曝」 兩岸民間交流能否春暖花開

快訊

中央社／ 台北13日電
海基會新任董事長蘇嘉全曾任內政部長、總統府秘書長等職務，黨政資歷豐富的他也是首位民進黨籍立法院長，在挑戰嚴峻的兩岸局勢中，未來要如何促成兩岸民間交流，將是一大挑戰。

總統府發言人郭雅慧今晚表示，總統賴清德邀請並任命蘇嘉全出任海峽交流基金會董事長，期待在蘇嘉全帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。

蘇嘉全1956年出生，屏東縣長治鄉人，曾任國大代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、農委會主委、立法院長、總統府秘書長、台日關係協會會長，以及民進黨秘書長、中常委等職務，從政資歷豐富。

蘇嘉全曾任2屆屏東縣長，是首位連任成功的非國民黨籍屏東縣長，任內首創黑鮪魚文化觀光季，成功打響屏東觀光名號，也讓他成為黨內政治明星之一，前總統陳水扁執政後，不到50歲的他就已擔任內政部長重要職位。

蘇嘉全與前總統蔡英文關係良好，2012年總統大選，蔡英文邀請蘇嘉全擔任副總統參選人；選戰落敗後，蔡英文成立小英教育基金會儲備能量，蘇嘉全名列董事。蔡英文2016年當選總統後，蘇嘉全成為首位民進黨籍的立法院長。

蘇嘉全當選立法院長後，立即辭去民進黨中常委，宣示「議長中立化」，任內推動國會外交，包括進入法國國民議會，創下首例，也推動國會直播頻道，讓議事公開透明。

蘇嘉全2020年1月卸任立法院長後，同年5月轉任總統府秘書長，不過，同年8月，蘇嘉全姪子、時任民進黨立委蘇震清疑因SOGO公司經營權之爭涉收賄，蘇嘉全以個人因素為由請辭獲准，沉潛過後，2022年5月轉任台灣日本關係協會會長。

擔任台灣日本關係協會會長期間，蘇嘉全促成台日數位貿易協議、地區海關合作備忘錄等重要協議，尤其是2025年9月花蓮馬太鞍溪因風災形成堰塞湖潰堤釀災後，在蘇嘉全居間協調下，日本政府贈送用於山區堰塞湖監測的「投入式水位觀測浮標」，深化台日交流，不遺餘力。

對於蘇嘉全接掌海基會，黨政高層表示，蘇嘉全調和鼎鼐的功力、行動力、嚴守分際等特質是出線主因。

蘇嘉全曾在一場演講引述前英國首相邱吉爾名言「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱，屈辱過後你仍得面對戰爭」，道出面對侵略者的無奈，但他也強調，戰爭讓世局詭譎多變，唯一不變的是侵略者必敗。

蘇嘉全如何在兩岸詭譎多變的局勢中，迎接挑戰、發揮智慧才能，迎來兩岸民間交流春暖花開備受關注。

