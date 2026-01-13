國土署：社宅供應須多元推動 中央地方責無旁貸

快訊

中央社／ 台北13日電

民團反對社宅直接興建數量下修。國土署說，面對人口結構變化與都會區土地條件限制，社宅供應須多元推動，中央與地方責無旁貸。內政部會繼續與地方政府合作，以直接興建、都更分回、容積獎勵等方式多元興辦。

內政部長劉世芳先前指出，興建社宅速度緩慢、土地不夠，因此會愈蓋愈少，將擴大衝刺包租代管、活化空餘屋。OURs都市改革組織等多個民團今天上午舉行記者會指出，堅決反對直接興建社會住宅目標退縮，若以空屋或包租代管為由下修直接興建目標，形同政府逐步退出供給責任，行政院應澄清政策立場。

內政部國土署晚間透過新聞稿表示，面對人口結構變化與都會區土地條件限制，社宅供應須多元推動，中央與地方責無旁貸。去年6都社宅興辦工程決標及開工共5361戶，顯見興辦社宅速度減緩。近期內政部也陸續拜訪新北、桃園等地方政府，盼落實直轄市應留設5%土地作為中長期社宅的儲備基地。

國土署表示，交通部去年7月也完成修正「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，明確將土地取得評估及土地開發所衍生增額容積回饋，納入社宅規劃辦理事項，多元擴大社會住宅用地與供給量能。

針對民團反映包租代管恐無障礙環境不足，或業者、房東不願出租給弱勢戶等問題。國土署說，社宅包租代管第5期計畫透過提高房東及業者媒合弱勢戶補助額度，提升房東及業者媒合弱勢戶意願，並訓練業者輔導弱勢戶取得社福資源。目前包租代管已協助約10萬戶，其中經濟或社會弱勢戶占比達43%，充分落實住宅法照顧弱勢族群的政策核心。

國土署表示，自民國106年至今，全國直接興辦社會住宅逾12.2萬戶，已完工4萬多戶，社宅包租代管有效契約數超過10萬戶，以及租金補貼核定件數逾89萬件，合計約百萬戶家庭都獲得政府照顧。內政部會繼續與地方政府合作，透過直接興建、都更分回、容積獎勵等多元興辦方式，並結合租金補貼與包租代管政策，推動百萬租屋家庭照顧政策持續不間斷。

