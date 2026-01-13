確定接棒！總統任命蘇嘉全出任海基會董事長 盼持續推進兩岸正面交流

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統特別邀請並任命歷任立法院院長、台灣日本關係協會會長的蘇嘉全先生出任財團法人海基會董事長一職。圖／聯合報系資料照
海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，總統府發言人郭雅慧今天表示，借重豐富政治歷練與成功的國際事務交流經驗，賴清德總統特別邀請並任命歷任立法院院長、台灣日本關係協會會長的蘇嘉全先生出任財團法人海基會董事長一職，期待在蘇嘉全的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。

郭雅慧表示，蘇嘉全從政經驗豐富而傑出，歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、行政院農業委員會主任委員、立法院長、總統府秘書長、台灣日本關係協會會長等職務，歷練完整，在立法院長任內大力推動國會外交有成，擔任台灣日本關係協會會長以來，更為台日友誼鞏固堅實基礎。

郭雅慧表示，海基會長期肩負兩岸交流的推動，國人台商急難救助、權益協處等重要服務工作，總統期許蘇嘉全前院長帶領海基會，持續相關工作的推展，並助力兩岸間健康、正面的交流與發展。

