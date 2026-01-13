賴總統：面對中國軍事威脅 堅持以實力獲得和平

賴清德總統今天接見「加拿大聯邦眾議員訪問團」時表示，面對中國對周邊國家的軍事威脅，深信「和平無價、戰爭沒有贏家」，堅持「以實力獲得和平」，並以具體行動向世界展現台灣自我防衛的決心。

賴總統致詞時表示，感謝加拿大國會長期堅定支持台灣，許多加國國會議員都有參與「加拿大與台灣」的雙邊關係報告、向政府提出18點友我建議、支持台灣國際參與、以及反制中國曲解聯大第2758號決議等，讓人印象深刻。

賴總統提到，不久前中國在台灣周邊舉行大規模軍演，片面升高區域情勢，非常感謝加拿大政府發布公開聲明表達關切，反對片面改變臺海現狀。這也再次彰顯確保臺海和平穩定的現狀不但符合各方利益，也是國際社會的共識。

賴總統表示，近三年來台加兩國在經貿、科技及海事領域等各項合作都有具體進展，包括簽署「投資促進及保障協議」、「科學技術及創新合作協議」等，雙邊關係不斷深化，成果相當豐碩。雙方在經濟產業上也有高度互補性，在全球進入AI新時代之際，期待能持續進行雙邊經貿合作；尤其台加「貿易合作架構協議」如能早日完成簽署，必能進一步嘉惠兩國的產業與人民。

賴總統強調，面對中國對周邊國家的軍事威脅，深信「和平無價、戰爭沒有贏家」，堅持「以實力獲得和平」，並以具體行動向世界展現台灣自我防衛的決心。去年已公開宣布，台灣今年度的國防預算，將依北大西洋公約組織的標準達到GDP的3.32%，創歷年新高；且預計在2030年前進一步達到5%的目標。除此之外，臺灣期待和全球民主國家團結合作，共同守護自由、民主與人權的普世價值。

加拿大眾議院、訪團團長蘭絲蔓（Melissa Lantsman）表示，台灣是值得信賴且不可或缺的夥伴，是一個創新的經濟體、堅韌的民主政體及自由的社會。即便持續遭受排擠和孤立，台灣仍持續為國際社會做出有意義的貢獻。

蘭絲蔓眾表示，台加雙方在貿易、能源安全、供應鏈韌性、先進製造、創新及民間交流方面有許多合作機會。並堅信台灣應該參與各項國際論壇，以反映台灣真正的專業知識與實質貢獻，而不應受制於一個畏懼透明與自由的威權政權以政治否決權阻撓。

蘭絲蔓眾說，多年來，加拿大眾議院許多跨黨派的議員持續倡議強化與台灣的夥伴關係，也對臺灣與加拿大共同面臨日益增加的威脅深感擔憂，包括跨境鎮壓、經濟脅迫，以及由國家主導的假訊息作戰。這些並非抽象的挑戰，而是以具體戰略恫嚇民主社會、噤聲批評者與扭曲公共討論。訪團期盼與台灣及台灣公民社會進行更緊密的合作，共同揭露並抵制這些威脅。

蘭絲蔓指出，台灣在國際上所承受的威權壓力與日俱增。加拿大反對讓威嚇、軍事脅迫及以武力改變國際準則等行為常態化，並堅信經濟、制度和社會韌性是透過強而有力的夥伴關係打造而成，並建基於自由、民主、法治與人權的基礎。