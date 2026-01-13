快訊

駁斥AI「末日敘事」 黃仁勳：極具殺傷力、將嚴重傷害產業

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

賴總統：面對中國軍事威脅 堅持以實力獲得和平

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見「加拿大聯邦眾議員訪問團」。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見「加拿大聯邦眾議員訪問團」。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見「加拿大聯邦眾議員訪問團」時表示，面對中國對周邊國家的軍事威脅，深信「和平無價、戰爭沒有贏家」，堅持「以實力獲得和平」，並以具體行動向世界展現台灣自我防衛的決心。

賴總統致詞時表示，感謝加拿大國會長期堅定支持台灣，許多加國國會議員都有參與「加拿大與台灣」的雙邊關係報告、向政府提出18點友我建議、支持台灣國際參與、以及反制中國曲解聯大第2758號決議等，讓人印象深刻。

賴總統提到，不久前中國在台灣周邊舉行大規模軍演，片面升高區域情勢，非常感謝加拿大政府發布公開聲明表達關切，反對片面改變臺海現狀。這也再次彰顯確保臺海和平穩定的現狀不但符合各方利益，也是國際社會的共識。

賴總統表示，近三年來台加兩國在經貿、科技及海事領域等各項合作都有具體進展，包括簽署「投資促進及保障協議」、「科學技術及創新合作協議」等，雙邊關係不斷深化，成果相當豐碩。雙方在經濟產業上也有高度互補性，在全球進入AI新時代之際，期待能持續進行雙邊經貿合作；尤其台加「貿易合作架構協議」如能早日完成簽署，必能進一步嘉惠兩國的產業與人民。

賴總統強調，面對中國對周邊國家的軍事威脅，深信「和平無價、戰爭沒有贏家」，堅持「以實力獲得和平」，並以具體行動向世界展現台灣自我防衛的決心。去年已公開宣布，台灣今年度的國防預算，將依北大西洋公約組織的標準達到GDP的3.32%，創歷年新高；且預計在2030年前進一步達到5%的目標。除此之外，臺灣期待和全球民主國家團結合作，共同守護自由、民主與人權的普世價值。

加拿大眾議院、訪團團長蘭絲蔓（Melissa Lantsman）表示，台灣是值得信賴且不可或缺的夥伴，是一個創新的經濟體、堅韌的民主政體及自由的社會。即便持續遭受排擠和孤立，台灣仍持續為國際社會做出有意義的貢獻。

蘭絲蔓眾表示，台加雙方在貿易、能源安全、供應鏈韌性、先進製造、創新及民間交流方面有許多合作機會。並堅信台灣應該參與各項國際論壇，以反映台灣真正的專業知識與實質貢獻，而不應受制於一個畏懼透明與自由的威權政權以政治否決權阻撓。

蘭絲蔓眾說，多年來，加拿大眾議院許多跨黨派的議員持續倡議強化與台灣的夥伴關係，也對臺灣與加拿大共同面臨日益增加的威脅深感擔憂，包括跨境鎮壓、經濟脅迫，以及由國家主導的假訊息作戰。這些並非抽象的挑戰，而是以具體戰略恫嚇民主社會、噤聲批評者與扭曲公共討論。訪團期盼與台灣及台灣公民社會進行更緊密的合作，共同揭露並抵制這些威脅。

蘭絲蔓指出，台灣在國際上所承受的威權壓力與日俱增。加拿大反對讓威嚇、軍事脅迫及以武力改變國際準則等行為常態化，並堅信經濟、制度和社會韌性是透過強而有力的夥伴關係打造而成，並建基於自由、民主、法治與人權的基礎。

加拿大 賴清德 眾議院

延伸閱讀

接見加拿大訪團 賴總統：戰爭沒有贏家 堅持以實力獲得和平

苗縣府再回應咬耳朵！鍾東錦笑稱「總統身邊雜音多」：還有句悄悄話想說

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

聯合國：烏克蘭2025年逾2500平民因戰爭喪命 年增31%

相關新聞

出席蔣經國紀念音樂會 蔣萬安引用「今天不做明天後悔」：不只是標語

故總統蔣經國逝世38周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦第8屆「走過璀璨懷念經國先生音樂會」，台北市長蔣萬安也...

連勝文困擾16年頭部槍傷後遺症 遇到「1種人」是折磨

台北市長蔣萬安近期宣示，目標在年底前將台北打造為「無菸城市」。國民黨前副主席連勝文今（13）日在臉書發文力挺，不僅大讚這是「天大的好消息」，更對外揭露自己當年頭部受創後，其實留下了一個困擾16年的後遺症，對菸味極度過敏。

賴總統：面對中國軍事威脅 堅持以實力獲得和平

賴清德總統今天接見「加拿大聯邦眾議員訪問團」時表示，面對中國對周邊國家的軍事威脅，深信「和平無價、戰爭沒有贏家」，堅持「...

【重磅快評】高雄民調貓膩 邱議瑩敗給賴弟弟或賴哥哥？

民進黨高雄市長初選姐弟之爭，立委賴瑞隆以民調0.6個百分點險勝對手邱議瑩，地方解讀「賴系勝英系」，賴瑞隆獲得賴清德總統青...

台南市第三位副市長、副祕書長宣誓上任 黃偉哲勉發揮所長

台南市政府今天市政會議辦理新任副市長姜淋煌宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人。黃偉哲勉勵他繼續發揮所長，也期許三位副市長、...

仍未交付委員會…行政院：總預算案送入立院已138天 應儘速審議

立法院程序委員會今天仍未將今年度中央政府總預算案、軍購特別條例等交付委員會審議，行政院表示，政院去年8月29日就將總預算...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。