快訊

台大拆陳奇祿故居 遭護樹團體指控「會勘前砍樹」…校方澄清說明

嚴爵當爸了！女兒名字曝光 親曬抱寶寶影片：歡迎來到新的世界

台中健身房正妹手機放桌上...與男友恩愛片意外洩漏 涉案男賠償獲緩刑

連勝文困擾16年頭部槍傷後遺症 遇到「1種人」是折磨

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨前副主席連勝文。聯合報系資料照
國民黨前副主席連勝文。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安近期宣示，目標在年底前將台北打造為「無菸城市」。國民黨前副主席連勝文今（13）日在臉書發文力挺，不僅大讚這是「天大的好消息」，更對外揭露自己當年頭部受創後，其實留下了一個困擾16年的後遺症，對菸味極度過敏。

連勝文回憶，自從2010年發生震驚社會的槍擊案，導致頭部受傷並影響鼻腔構造後，他的嗅覺變得異常敏感。這項困擾16年的後遺症，讓他對特殊氣味，尤其是菸味產生強烈的排斥反應。他坦言，平日參加應酬或公開活動時，若不幸與癮君子共處一室，對他而言簡直是折磨。他更自曝，有好幾次實在忍受不了滿屋子的菸味，為了身體著想，只好選擇「落跑」，不得不先向主人告辭離席，甚至在美國街頭聞到大麻味時，也會被嗆到不停打噴嚏，狼狽不堪。

因此，對於蔣萬安決心推動無菸環境，連勝文深感共鳴，認為這將造福許多像他一樣害怕菸味的民眾。不過，在力挺之餘，他也向市府提出，建議在推動政策時應兼顧現實需求，能否鼓勵餐廳、旅館等室內公眾場所，規劃出專供吸菸者使用的獨立空間？透過有效的空間區隔，讓癮君子有處可去，同時也不會強迫不抽菸的人，因身處同一空間而被迫吸入大量二手菸。

連勝文也藉此抒發對為官之道的看法。他強調，理想的官員應保家衛民，但在真實社會中，能幫人民解決生活困擾的「小事」，才是真正認真做事。他意有所指地批評，或許對中央權貴而言這是小事，但正是這些小事影響市民日常，「就怕小事不做、大事又做不好，甚至惹事生非，那這樣的官員就真的是很糟糕了」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

連勝文 抽菸 蔣萬安

延伸閱讀

出席蔣經國紀念音樂會 蔣萬安引用「今天不做明天後悔」：不只是標語

輝達盼在北士科打造「星艦3.0」…建築法規恐先解套 蔣萬安回應了

輝達總部設計卡法規？議員揭「2建築難題」 蔣萬安允：一定會解決

指蔣萬安走自己的路 黃暐瀚點5字：就是與鄭麗文的差別

相關新聞

台美談判進入尾聲？傳台積電再投資5座美廠「換關稅15%」 江啟臣：早失先機

「紐約時報」引述知情人士說法，報導指美台關稅談判進入尾聲，協議將把美國對台灣貨品的關稅稅率降至15%，而台積電要同意再額...

確定接棒！總統任命蘇嘉全出任海基會董事長 盼持續推進兩岸正面交流

海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，總統府發言人郭雅慧今天表示，借重豐富政治歷練與成功的國際事務交流經驗，賴清德...

出席蔣經國紀念音樂會 蔣萬安引用「今天不做明天後悔」：不只是標語

故總統蔣經國逝世38周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦第8屆「走過璀璨懷念經國先生音樂會」，台北市長蔣萬安也...

首位綠營立法院長！蘇嘉全掌海基會「背景曝」 兩岸民間交流能否春暖花開

海基會新任董事長蘇嘉全曾任內政部長、總統府秘書長等職務，黨政資歷豐富的他也是首位民進黨籍立法院長，在挑戰嚴峻的兩岸局勢中...

連勝文困擾16年頭部槍傷後遺症 遇到「1種人」是折磨

台北市長蔣萬安近期宣示，目標在年底前將台北打造為「無菸城市」。國民黨前副主席連勝文今（13）日在臉書發文力挺，不僅大讚這是「天大的好消息」，更對外揭露自己當年頭部受創後，其實留下了一個困擾16年的後遺症，對菸味極度過敏。

賴總統：面對中國軍事威脅 堅持以實力獲得和平

賴清德總統今天接見「加拿大聯邦眾議員訪問團」時表示，面對中國對周邊國家的軍事威脅，深信「和平無價、戰爭沒有贏家」，堅持「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。