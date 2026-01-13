連勝文困擾16年頭部槍傷後遺症 遇到「1種人」是折磨

台北市長蔣萬安近期宣示，目標在年底前將台北打造為「無菸城市」。國民黨前副主席連勝文今（13）日在臉書發文力挺，不僅大讚這是「天大的好消息」，更對外揭露自己當年頭部受創後，其實留下了一個困擾16年的後遺症，對菸味極度過敏。

連勝文回憶，自從2010年發生震驚社會的槍擊案，導致頭部受傷並影響鼻腔構造後，他的嗅覺變得異常敏感。這項困擾16年的後遺症，讓他對特殊氣味，尤其是菸味產生強烈的排斥反應。他坦言，平日參加應酬或公開活動時，若不幸與癮君子共處一室，對他而言簡直是折磨。他更自曝，有好幾次實在忍受不了滿屋子的菸味，為了身體著想，只好選擇「落跑」，不得不先向主人告辭離席，甚至在美國街頭聞到大麻味時，也會被嗆到不停打噴嚏，狼狽不堪。

因此，對於蔣萬安決心推動無菸環境，連勝文深感共鳴，認為這將造福許多像他一樣害怕菸味的民眾。不過，在力挺之餘，他也向市府提出，建議在推動政策時應兼顧現實需求，能否鼓勵餐廳、旅館等室內公眾場所，規劃出專供吸菸者使用的獨立空間？透過有效的空間區隔，讓癮君子有處可去，同時也不會強迫不抽菸的人，因身處同一空間而被迫吸入大量二手菸。

連勝文也藉此抒發對為官之道的看法。他強調，理想的官員應保家衛民，但在真實社會中，能幫人民解決生活困擾的「小事」，才是真正認真做事。他意有所指地批評，或許對中央權貴而言這是小事，但正是這些小事影響市民日常，「就怕小事不做、大事又做不好，甚至惹事生非，那這樣的官員就真的是很糟糕了」。

