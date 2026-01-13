【重磅快評】高雄民調貓膩 邱議瑩敗給賴弟弟或賴哥哥？

民進黨高雄市長初選姐弟之爭，立委賴瑞隆以民調0.6個百分點險勝對手邱議瑩，地方解讀「賴系勝英系」，賴瑞隆獲得賴清德總統青睞，這次勝負不到1％的高雄初選結果，也被視為一場「我賴威武」的權力展示，各界好奇，邱議瑩究竟是輸給「賴弟弟」或「賴哥哥」？

根據民進黨中央公布3家民調的平均結果，賴瑞隆以55.99%領先邱議瑩的55.38%，勝負差距僅約0.6個百分點，邱議瑩落敗的關鍵就在黨中央民調。在山水民調中，邱議瑩以56.2533％小幅領先賴瑞隆55.2605％；在典通民調中，邱議瑩僅以56.7371％微幅落後賴瑞隆57.6606％。若只加總這兩家民調，邱仍保持約0.06個百分點的奈米級領先。

不過，細看黨中央民調結果，邱議瑩卻以遠低於平均的53.1517％落後賴瑞隆的55.0773％，兩人相差雖僅1.9256個百分點，卻是3家民調差距最大的結果。3份民調加總平均後，邱議瑩落後0.6個百分點，差距雖微小、傷害卻致命。

換言之，黨中央民調結果決定「賴勝邱敗」，參選人固然「願選服輸」，但誰掌握裁判權、如何計分，劇本是否已寫好，只是不讓人先偷看，箇中貓膩，引發地方議論。

回顧2020總統大選，聲勢正旺的賴清德突襲挑戰時任總統蔡英文，民進黨當時總統初選就上演「姐弟之爭」，蔡英文總統兼黨魁掌握執政機器，賴清德最後從領先被打趴，至今仍是選戰的經典教材；那年的落敗經驗也是賴清德從政唯一敗績，更讓他比任何人都清楚，黨中央永遠是初選最關鍵的主場。

邱議瑩雖有高雄市長陳其邁的在地優勢，但黨中央才是主導初選程序的仲裁者兼執行者，各界關注，賴主席的主場優勢是否發揮關鍵影響力？「德意志」貫穿南二都，新潮流大軍是否班師回朝？

高雄初選結果將衝擊14日登場的台南市長初選，賴瑞隆出線無疑給賴系立委林俊憲打了一劑強心針，聲勢看好的對手陳亭妃勢必如履薄冰，成為這次初選的最大變數。

綠營初選刀刀見骨，或許可供藍營借鏡。國民黨台中市長提名同樣陷入姐弟相爭的僵局，立委楊瓊瓔、江啟臣預計16日協調，連台中市長盧秀燕都呼籲早日定案，國民黨主席鄭麗文似乎仍顯得好整以暇；藍綠政黨屬性大不同，民進黨內傷後可快速團結癒合，國民黨卻常是一團心結，台中市長提名未來若進入初選或類民調，恐提前埋下整合難度。

俗話說「勝非勝、敗非敗」，初選出線只是「大選入場券」，不是「當選保證書」。民進黨2018年被「韓流」滅頂的殷鑑不遠，權力運作若凌駕民意，再精密的民調也可能成為反噬的起點；藍綠初選如何內鬥，選民都看在眼裡，最後將以選票做清算。