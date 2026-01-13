快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

台南市第三位副市長、副祕書長宣誓上任 黃偉哲勉發揮所長

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新任副市長姜淋煌（右）就職，市長黃偉哲期勉他發揮所長。圖／台南市政府提供
台南市新任副市長姜淋煌（右）就職，市長黃偉哲期勉他發揮所長。圖／台南市政府提供

台南市政府今天市政會議辦理新任副市長姜淋煌宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人。黃偉哲勉勵他繼續發揮所長，也期許三位副市長、秘書長以及三位副秘書長等府層同仁，同心協力強化市政治理基礎，回應市民期待。

黃偉哲表示，這次人事發布是因應地方制度法第55條修正後新規定，各直轄市新增一位副市長，同時也新增一位副秘書長。經過審慎考量人選歷練與專長，期盼透過適才適所，為城市規模擴大、國際競爭合作與市政治理挑戰做出重要布局。

黃偉哲指出，從過去歷任市長到目前，台南在城市發展有很大的蛻變，面對國內及國際競爭的重要轉捩點，希望台南市能站在領先群。他提到，近期有許多友誼城市等國際友人來訪，都對台南市的軟硬體建設留下正面的印象，未來要持續深化這個印象，就有賴於市府團隊一起努力。

人事處表示，新任副市長姜淋煌長期深耕地方行政體系，歷練完整，無論在民政或地方自治工作上，都累積深厚實務經驗，對基層脈動與制度運作具高度掌握。在統籌跨局處協調上，可迅速發揮即戰力，為市府團隊提供穩定而可靠的支撐。

另外，今天新任就職的副秘書長林榮川，則具備都市規畫、水利工程及產業發展等跨域行政經驗，歷任中央與地方多項重要職務，對大型計畫推動與跨局處整合嫻熟，有助於強化建設政策整合、進度掌握與溝通協調的效率。

台南市新任副市長姜淋煌宣誓就職。圖／台南市政府提供
台南市新任副市長姜淋煌宣誓就職。圖／台南市政府提供

台南 秘書長 黃偉哲 團隊

延伸閱讀

台南熊本直航促交流 熊本縣知事訪台南深化觀光產業合作

新加坡大胃王訪台南！Zermatt Neo狂吃30碗擔仔麵 黃偉哲探班打氣

日本熊本縣知事拜會黃偉哲 雙方盼直航拓展多元領域

南市啟動春安聯合稽查 黃偉哲：保障勞工職場安全優於所有工作

相關新聞

出席蔣經國紀念音樂會 蔣萬安引用「今天不做明天後悔」：不只是標語

故總統蔣經國逝世38周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦第8屆「走過璀璨懷念經國先生音樂會」，台北市長蔣萬安也...

【重磅快評】高雄民調貓膩 邱議瑩敗給賴弟弟或賴哥哥？

民進黨高雄市長初選姐弟之爭，立委賴瑞隆以民調0.6個百分點險勝對手邱議瑩，地方解讀「賴系勝英系」，賴瑞隆獲得賴清德總統青...

台南市第三位副市長、副祕書長宣誓上任 黃偉哲勉發揮所長

台南市政府今天市政會議辦理新任副市長姜淋煌宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人。黃偉哲勉勵他繼續發揮所長，也期許三位副市長、...

仍未交付委員會…行政院：總預算案送入立院已138天 應儘速審議

立法院程序委員會今天仍未將今年度中央政府總預算案、軍購特別條例等交付委員會審議，行政院表示，政院去年8月29日就將總預算...

鄭麗文批台美關稅談判「可憐」 民進黨：勿為政治鬥爭唱衰台灣

外媒報導台美關稅消息，國民黨主席鄭麗文以可憐批評政府關稅談判進展。民進黨發言人韓瑩今天表示，有關台美關稅談判結果，須經雙...

苗縣府再回應咬耳朵！鍾東錦笑稱「總統身邊雜音多」：還有句悄悄話想說

總統賴清德參加大千竹南醫院動土典禮向苗栗縣長鍾東錦打趣「你都沒有跟我咬耳朵」的趣味話題，縣府下午也發出書面完整回應，強調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。