台南市第三位副市長、副祕書長宣誓上任 黃偉哲勉發揮所長

台南市政府今天市政會議辦理新任副市長姜淋煌宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人。黃偉哲勉勵他繼續發揮所長，也期許三位副市長、秘書長以及三位副秘書長等府層同仁，同心協力強化市政治理基礎，回應市民期待。

黃偉哲表示，這次人事發布是因應地方制度法第55條修正後新規定，各直轄市新增一位副市長，同時也新增一位副秘書長。經過審慎考量人選歷練與專長，期盼透過適才適所，為城市規模擴大、國際競爭合作與市政治理挑戰做出重要布局。

黃偉哲指出，從過去歷任市長到目前，台南在城市發展有很大的蛻變，面對國內及國際競爭的重要轉捩點，希望台南市能站在領先群。他提到，近期有許多友誼城市等國際友人來訪，都對台南市的軟硬體建設留下正面的印象，未來要持續深化這個印象，就有賴於市府團隊一起努力。

人事處表示，新任副市長姜淋煌長期深耕地方行政體系，歷練完整，無論在民政或地方自治工作上，都累積深厚實務經驗，對基層脈動與制度運作具高度掌握。在統籌跨局處協調上，可迅速發揮即戰力，為市府團隊提供穩定而可靠的支撐。

另外，今天新任就職的副秘書長林榮川，則具備都市規畫、水利工程及產業發展等跨域行政經驗，歷任中央與地方多項重要職務，對大型計畫推動與跨局處整合嫻熟，有助於強化建設政策整合、進度掌握與溝通協調的效率。