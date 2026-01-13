快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

出席蔣經國紀念音樂會 蔣萬安引用「今天不做明天後悔」：不只是標語

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
故總統蔣經國逝世38周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦「走過璀璨　懷念經國先生音樂會」，台北市長蔣萬安也出席活動。圖／復興崗文教基金會提供
故總統蔣經國逝世38周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦「走過璀璨　懷念經國先生音樂會」，台北市長蔣萬安也出席活動。圖／復興崗文教基金會提供

故總統蔣經國逝世38周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦第8屆「走過璀璨懷念經國先生音樂會」，台北市蔣萬安也出席活動，他引蔣經國的名言「今天不做，明天就會後悔」，表示這不是掛在牆上的標語，而是每天跨進市府、走進基層的精神。

蔣萬安表示，每年參與經國先生音樂會，心情都格外感觸深刻，「經國先生留下的精神，就如同『璀璨』主題一般，展現對這片土地的愛與熱情」。他強調，音樂不僅能跨越時空，也能凝聚眾人，共同感受那份延續至今的溫暖力量。

這場音樂會在大安森林公園舉行，由於天氣放晴，除了吸引滿場觀眾外，連音樂台後方草地也坐滿觀眾。復興崗文教金會董事長李天鐸表示，音樂會主軸是用歌聲喚起全民對蔣經國美好年代的回憶，也是為了感念他照顧榮民、青年以及對台灣的貢獻，所以音樂會的曲目也包含了國、台、客及原民歌曲，大家一同帶著感恩的心，唱出對蔣經國的無盡追思、以及對國家的大愛。

在節目內容方面，黃埔鐵驥合唱團、救國團幼獅管樂團、團結自強協會合唱團、中一期同學會合唱團、女青木蘭合唱團等團體陸續登場，屬於原住民團體的原聲藝術團首度參與演出；昔日曾於七海官邸擔任蔣經國護衛隊的「金門精忠衛隊協會」也表演「小八極」及「連環拳」，多數團員已年屆八旬的政工幹校軍樂班，也依然用管弦樂吹奏出他們對蔣經國的敬仰。

故總統蔣經國逝世38周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦「走過璀璨　懷念經國先生音樂會」。圖／復興崗文教基金會提供
故總統蔣經國逝世38周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦「走過璀璨　懷念經國先生音樂會」。圖／復興崗文教基金會提供
故總統蔣經國逝世38周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦「走過璀璨　懷念經國先生音樂會」，台北市長蔣萬安也出席活動。圖／復興崗文教基金會提供
故總統蔣經國逝世38周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦「走過璀璨　懷念經國先生音樂會」，台北市長蔣萬安也出席活動。圖／復興崗文教基金會提供

音樂會 蔣經國 大安森林公園 蔣萬安 北市

延伸閱讀

輝達總部設計卡法規？議員揭「2建築難題」 蔣萬安允：一定會解決

指蔣萬安走自己的路 黃暐瀚點5字：就是與鄭麗文的差別

北市每市民平均負債將降至2萬元 蔣萬安達成4年減債400億目標

蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：期許未來2、3年突破現狀

相關新聞

苗縣府再回應咬耳朵！鍾東錦笑稱「總統身邊雜音多」：還有句悄悄話想說

總統賴清德參加大千竹南醫院動土典禮向苗栗縣長鍾東錦打趣「你都沒有跟我咬耳朵」的趣味話題，縣府下午也發出書面完整回應，強調...

鄭麗文批台美關稅談判「可憐」 民進黨：勿為政治鬥爭唱衰台灣

外媒報導台美關稅消息，國民黨主席鄭麗文以可憐批評政府關稅談判進展。民進黨發言人韓瑩今天表示，有關台美關稅談判結果，須經雙...

出席蔣經國紀念音樂會 蔣萬安引用「今天不做明天後悔」：不只是標語

故總統蔣經國逝世38周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦第8屆「走過璀璨懷念經國先生音樂會」，台北市長蔣萬安也...

【重磅快評】高雄民調貓膩 邱議瑩敗給賴弟弟或賴哥哥？

民進黨高雄市長初選姐弟之爭，立委賴瑞隆以民調0.6個百分點險勝對手邱議瑩，地方解讀「賴系勝英系」，賴瑞隆獲得賴清德總統青...

台南市第三位副市長、副祕書長宣誓上任 黃偉哲勉發揮所長

台南市政府今天市政會議辦理新任副市長姜淋煌宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人。黃偉哲勉勵他繼續發揮所長，也期許三位副市長、...

仍未交付委員會…行政院：總預算案送入立院已138天 應儘速審議

立法院程序委員會今天仍未將今年度中央政府總預算案、軍購特別條例等交付委員會審議，行政院表示，政院去年8月29日就將總預算...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。