出席蔣經國紀念音樂會 蔣萬安引用「今天不做明天後悔」：不只是標語

故總統蔣經國逝世38周年，復興崗文教基金會、退輔會及救國團共同舉辦第8屆「走過璀璨懷念經國先生音樂會」，台北市長蔣萬安也出席活動，他引蔣經國的名言「今天不做，明天就會後悔」，表示這不是掛在牆上的標語，而是每天跨進市府、走進基層的精神。

蔣萬安表示，每年參與經國先生音樂會，心情都格外感觸深刻，「經國先生留下的精神，就如同『璀璨』主題一般，展現對這片土地的愛與熱情」。他強調，音樂不僅能跨越時空，也能凝聚眾人，共同感受那份延續至今的溫暖力量。

這場音樂會在大安森林公園舉行，由於天氣放晴，除了吸引滿場觀眾外，連音樂台後方草地也坐滿觀眾。復興崗文教金會董事長李天鐸表示，音樂會主軸是用歌聲喚起全民對蔣經國美好年代的回憶，也是為了感念他照顧榮民、青年以及對台灣的貢獻，所以音樂會的曲目也包含了國、台、客及原民歌曲，大家一同帶著感恩的心，唱出對蔣經國的無盡追思、以及對國家的大愛。

在節目內容方面，黃埔鐵驥合唱團、救國團幼獅管樂團、團結自強協會合唱團、中一期同學會合唱團、女青木蘭合唱團等團體陸續登場，屬於原住民團體的原聲藝術團首度參與演出；昔日曾於七海官邸擔任蔣經國護衛隊的「金門精忠衛隊協會」也表演「小八極」及「連環拳」，多數團員已年屆八旬的政工幹校軍樂班，也依然用管弦樂吹奏出他們對蔣經國的敬仰。