鄭麗文批台美關稅談判「可憐」 民進黨：勿為政治鬥爭唱衰台灣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩今天表示，有關台美關稅談判結果，須經雙方官方正式宣布才定案，遺憾國門黨主席鄭麗文又急著唱衰台灣，希望鄭麗文能夠謹記自己不到半個月前所說的放下對立，團結為台灣努力。圖／聯合報系資料照片
外媒報導台美關稅消息，國民黨主席鄭麗文以可憐批評政府關稅談判進展。民進黨發言人韓瑩今天表示，有關台美關稅談判結果，須經雙方官方正式宣布才定案，遺憾鄭麗文又急著唱衰台灣，希望鄭麗文能夠謹記自己不到半個月前所說的放下對立，團結為台灣努力。

韓瑩表示，鄭麗文不到半個月前，才口口聲聲稱希望放下對立、團結對外還言猶在耳，豈料今天隨即轉頭砲口對內批評政府，再次唱衰台灣。是否鄭麗文心中只有「鄭習會」與國共論壇，所以見不得台灣好。

韓瑩指出，執政團隊與關稅談判團隊在台美磋商過程中，皆定期公開向國人報告進度，努力不容抹煞。此外，執政團隊因應關稅衝擊已提出930億元支持方案，賴清德總統與行政院長卓榮泰也率執政團隊下鄉與受衝擊產業座談，始終在第一線以台灣利益為最優先，當賴總統展現誠意，邀集在野領袖進行國安簡報時，藍白卻反悔拒絕，不願團結為台灣。

韓瑩說，希望鄭麗文能夠謹記自己年初所說過的放下對立，一同為台灣團結來努力，不應為政治鬥爭潑髒水，抹煞執政團隊努力。

