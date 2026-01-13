苗縣府再回應咬耳朵！鍾東錦笑稱「總統身邊雜音多」：還有句悄悄話想說

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦在大千竹南醫院動土典禮致詞。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦在大千竹南醫院動土典禮致詞。圖／苗栗縣政府提供

總統賴清德參加大千竹南醫院動土典禮向苗栗縣鍾東錦打趣「你都沒有跟我咬耳朵」的趣味話題，縣府下午也發出書面完整回應，強調鍾縣長也幽默回應，其實在總統抵達前他就已「公開咬耳朵」，還有句「悄悄話」想向總統說。

縣府表示，賴總統上午出席大千健康醫療體系竹南醫院動土典禮時致詞，說明過去10年中央補助苗栗縣約2187億元，並笑稱希望鍾縣長多跟他「咬耳朵」，持續為地方爭取建設經費。

鍾東錦指出，苗栗縣不僅是創稅績優生，長期以來也為全台提供水、電等重要資源，對賴總統提出的「桃竹苗大矽谷計畫」，縣府更是全力衝刺。目前頭份、竹南地區人口逆勢成長，除期盼大矽谷計畫能盡快落實，也特別為家長請命，盼賴總統協助推動竹南科學園區實驗中學盡速落地。

縣府表示，賴清德總統致詞時也特別提到前縣長徐耀昌出席典禮，回憶自己擔任行政院長期間，前總統蔡英文曾叮囑，苗栗縣政府財政相對辛苦，中央應不分黨派給予必要協助。賴清德表示，自2016年至今約10年來，中央補助苗栗縣約2187億元，許多重大建設甚至免地方配合款，並笑說這要感謝徐前縣長經常跟他「咬耳朵」，直言「還缺什麼」。賴清德也當場打趣對鍾東錦說「你要多學一下，你都沒有跟我咬耳朵。」

對媒體詢問「咬耳朵」話題的看法，鍾東錦笑著回應，其實自己早就公開表達訴求，可能是總統身邊雜音太多，沒有注意到。他指出，在總統尚未抵達會場前，就已先感謝中央對苗栗醫療體系的支持，但目前縣內最迫切的需求，還有科學園區實驗中學的設立。

鍾東錦說，竹南、頭份地區已成為全台少數人口逆勢成長的鄉鎮市，產業快速進駐，但教育資源卻明顯跟不上，未來2至3年內恐怕就會浮現問題。縣府目前先與陽明交通大學簽署MOU合作意向書，如果賴總統能指示推動科學園區實驗中學設立計畫，這才是真正造福竹、苗地區鄉親。

鍾東錦直言，可能是幕僚提供給賴總統的資料不夠完整，根據縣府財政統計，近10年苗栗縣創稅為3681億元，但統籌分配稅款分配回來僅有828億元，苗栗創稅總額逐年攀升，兩者差距將近5倍，形成「繳多、回少」，這也是苗栗財政長期面臨困境的主要原因之一。

他並指出，苗栗縣長期扮演台灣「貢獻者」的角色，縣內5座水庫供應新竹科學園區及大台中生活圈用水，因應桃竹苗大矽谷計畫，也準備重啟天花湖水庫；通霄發電廠裝置容量預計在2027年擴增至6299MW，將占全台發電量約13%，成為全台最大電廠，苗栗不斷對外供應水、電，卻也因此大幅限制在地發展。

鍾東錦表示，他特別想對賴總統說句悄悄話「苗栗鄉親很熱情、很勤奮，也不自私，創稅比人多、拿得比人少，卻依然任勞任怨，希望中央能和我一起，多多疼惜我們苗栗這群可愛的鄉親」。

