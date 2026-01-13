國共論壇月底登場 陸委會籲守護中華民國、勿配合統戰

暌違9年的國共論壇預計月底登場，陸委會主委邱垂正13日提醒，依照兩岸條例規定，未經政府授權，不得與大陸進行政治性協商，並呼籲不要配合中共統戰分化台灣，「任何團體赴陸都應該要守護中華民國」。

邱垂正13日下午出席策進會2025第五屆「港覺濠臺IG圖文徵選活動」頒獎典禮，並在會前接受媒體聯訪。針對國共論壇可能在月底舉行，以及國共若達成協議是否有觸法疑慮，邱垂正做出上述表示。

邱垂正指出，依照兩岸條例第4條、第5條規定，未經政府授權，任何團體不得跟大陸進行涉及公權力的事項，或是政治性的協議或協商，這是兩岸條例明文禁止的事項，也有相關的處罰與刑責。

邱垂正表示，希望任何團體赴陸進行交流，要符合兩岸條例以及相關法律的規範，秉持著「對等、尊嚴、不預設前提」進行有意義的交流，才能夠良性互動。

邱垂正又說，我們也要呼籲，必須注意社會觀感與國際視聽，不要配合中共統戰來分化台灣內部團結，或是誤導國際社會的視聽與認知，共同來維護國家主權尊嚴，以及我們的國家利益。我們希望任何團體赴陸都應該要守護中華民國，守護自由、民主的生活方式。

另外，陸委會副主委梁文傑12日在內政委員會答詢時表示，「反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪」，遭國民黨立院黨團抨擊「民進黨說你有罪就有罪」，除了梁文傑當天深夜做出回應，邱垂正13日也再度表示，當前有很多滲透行為用了隱蔽做法，因此要找到直接證據比較困難，並且強調執法單位都會依法查證。

邱垂正解釋，現行的反滲透法的違法要件是雙重的，包含境外敵對勢力要有滲透行為，加上在台灣有相對應的違法行為，比如違反選舉罷免法、公投法、政治獻金法、遊說法或刑法。特別是在滲透行為的查核，對於境外敵對勢力對當事人進行指示、委託、資助，我們是一個法治國家，還是要依法查證，要有具體的事實。

邱垂正表示，現在很多案件在滲透行為用了很隱蔽的做法，要找到直接的證據比較困難，他鼓勵全國人民做執法單位的後盾，提供檢舉，讓執法機關能夠將違法事實查清楚。

邱垂正也說，很多立委也希望反滲透法的執法範圍應予以擴大對象，「我們都尊重，將來修法都會一併考量」。