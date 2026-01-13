綠島朝日度假園區開發是否規避環評與海審 監委調查

快訊

中央社／ 台北13日電

監委范巽綠、林盛豐、葉宜津今天說，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處規劃於台東綠島南岬地區打造綠島朝日度假園區，針對此案為何未依整體規劃使用面積辦理環境影響評估與海岸管理審議會審議等，已申請自動調查。

監委范巽綠、林盛豐、葉宜津透過新聞稿表示，據訴及媒體報導，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處規劃於台東縣綠島南岬地區打造綠島朝日度假園區，以BOT（興建、營運、移轉）與ROT（修建、營運、移轉）方式引入新經營者，委外經營35年，並增設餐飲設施及三星級旅館。

監委表示，為提高土地使用強度，該處申請解除紫坪露營區保安林1.87公頃及放寬土地使用分區管制，相關申請書件都表示，目前規劃開發規模不需辦理環境影響評估與海岸管理審議會審議。

監委說，但綠島生態敏感脆弱，珊瑚覆蓋率居全台之冠，基礎建設長期不足，自來水普及率僅65%，非自來水質檢測甚至出現大腸桿菌群超標逾千倍，又台東縣政府調查也顯示綠島遊客量已超過環境承載上限，垃圾處理、用水及環境破壞問題嚴重，事涉環境生態維護與永續觀光，因此已申請自動調查。

監察委員指出，調查重點包括，本案為何未依整體規劃的13.9公頃使用面積辦理環境影響評估與海岸管理審議會審議；土地管制放寬是否符合法規；遊客量如果確實已超過承載上限，主管機關如何解決；是否曾進行生態調查與承載量研究；綠島現存飲用水不安全、污水與垃圾處理不足等疑慮，為何仍推動大規模開發等，都有深究必要。

綠島 監委 台東 國家風景區

