影／任內最後一場巡迴行動治理 侯友宜細數任內建設政績

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
新北市長侯友宜（中）今天開始任內最後一場行動治理和各行政區鄰里長座談，首場選在永和區和里長面對面檢討基層建設，侯友宜逐一向到場的里長致意。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜今天開始任內最後一場行動治理和各行政區鄰里長座談，首場選在永和區和里長面對面檢討基層建設。侯友宜表示，7年多來行動治理已經舉辦258場，3千多個提案，都是秉持大家攜手並行的態度作地方建設，今年提撥了很多地方建設經費，希望今年繼續努力，盡力把市民的需要做好。

侯友宜細數政績表示，謝謝大家一起幫忙市府來建設，在場有很多人都是一起打拼10多年好朋友，例如捷運等軌道系統建設，已經完成環狀線、淡海、三鶯線等，明年還要完成萬大中和線，逐一建設起雙北、桃園、以及未來和基隆的交通網路，還有大家關心的汙水下水道，已經做到172萬戶、達到73%，還有蓋了的248座公園，這些都要繼續做下去，我從新北第1座運動中心蓋起，已經蓋了21個運動中心，今天也特別謝謝永和區的里長們能一起和市府團隊建設地方。

侯友宜感性表示，最後一年還要繼續為市民的需要建設地方，雖然對市府團隊有壓力，但是對市民是好的就要繼續做，已經提撥了很多經費下放到各區來建設，做不好的會繼續加碼，但還是會有上限，只要做得到，大家一起努力來做。

新北市長侯友宜（右）今天開始任內最後一場行動治理和各行政區鄰里長座談，首場選在永和區和里長面對面檢討基層建設，侯友宜致詞時細數任內政績。記者潘俊宏／攝影
