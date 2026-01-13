快訊

彈劾公聽會明天立院登場 下周三邀賴總統說明

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院程序委員會今天處理啟動對賴清德總統彈劾案，民進黨表達反對，因此進入表決，最終藍白聯手以10票勝過民進黨8票，全院委員會議程確定。記者林俊良／攝影
立法院程序委員會今天處理啟動對賴清德總統彈劾案，民進黨表達反對，因此進入表決，最終藍白聯手以10票勝過民進黨8票，全院委員會議程確定。記者林俊良／攝影

國民黨團、民眾黨團提案彈劾賴清德總統，立法院已啟動相關程序，將在14、15日舉行公聽會。立法院程序委員會今天討論全院委員會議程，國民黨立委提議於21日、22日邀請賴總統針對彈劾案進行說明，民進黨團反對，全案上演表決大戰，藍白以10票對上綠營8票獲勝，因此確定下周三邀賴總統說明。

立法院程序委員會今天也討論本周五院會議程，民進黨再度提議，將總預算、1.25兆國防預算條例列入周五議程，而藍白則主張議事日程交由院會處理，最後藍白以人數優勢通過提案，國防特別預算條例等於第8度未列入院會議程，本周五院會為不確定議程。

民進黨立委范雲批評，藍白不確定議程，已經是第8次封殺國防預算，時間是台灣不可逆的資源，無論是孩子的教育、台灣的防衛責任，呼籲藍白不要再阻擋總預算及國防特別條例。

國民黨立委羅智強反擊說，賴總統已經拖欠軍人薪水多天，賴清德、行政院長卓榮泰都在擺爛，依照預算法，行政院可以提新興計畫預算送立院審查，藍白兩黨已經會商，針對新興計畫以及急迫性的民生預算，會優先提出讓立法院同意後動支。

另外，立法院程序委員會今天也討論第3次全院委員會議程，藍白通過議程草案，21日、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人賴總統列席說明並備詢，若被彈劾人也就是賴清德未列席，則由各黨團推派委員發言，每人發言10分鐘。

