8年市長任期…侯友宜行動治理最終章 感性提及「那些沒做完的」

新北市長侯友宜今年底任期將至，今午他帶著市府團隊前往永和區主持行動治理座談，侯在致詞時細數這是他在新北市服務的第16年，也是當市長的第8年，他當市長就展開行動治理，以里長為中心進行提案，7年多來開了258場，提案3700多案，9成3獲得解決，他知道還有很多建設沒做完，強調「剩下的時間繼續做就對了」。

永和區公所今午在永和國父紀念館舉辦行動治理座談會，副市長劉和然則先行到場一一向里長握手寒暄，由於國民黨尚未整合出年底市長人選，劉與里長握手時，有里長當場對劉喊「加油」氣氛熱烈。

隨後侯友宜致詞表示，現場有3分之2的里長與他並肩作戰16年，他很感謝里長多年的支持，隨後感性提及，他知道有很多建設還沒做完，像捷運系統，他上任完成4條軌道建設，包括環狀線、淡海線、安坑線及三鶯線，明年萬大中和線完成，現在7線齊發，雖對新北市是壓力，但也帶來新的都市風貌，串起北北桃甚至未來的基捷，對北部發展能完整串聯。

他更提及，像中和光復線就是在行動治理方案中討論而來，如今也敗部復活，他也認為基層聲音一定要聽進去，如果今天不做，未來還會更困難，做才是最重要的，而市政工作永遠做不完，他心存感激可以跟大家並肩作戰，今年是他任期最後一年，那些沒做完的會全力完成，做不到的會趕緊補足，今年花很多基礎建設經費編在區公所，就是要把基礎建設繼續做。

永和區長周慶珍在簡報指出，永和區正進行博愛藝術街活化工程、小型區民廣場等，另因永和地狹人稠，人口密度全國第一，又是開發較早城市，改善環境、交通及停車是行動治理常見的課題，此次里長提案指防火巷無法畫紅線處，機車隨意停放無法可管，另都更案因為實施者不專業導致進度延宕等議題。