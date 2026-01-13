指蔣萬安走自己的路 黃暐瀚點5字：就是與鄭麗文的差別
北市長蔣萬安日前專訪再度明確表達「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」媒體人黃暐瀚在臉書說，黨主席鄭麗文高呼「我是中國人」，蔣萬安的回答是「我是台灣人，我就是中華民國的國民」這兩句，但不包括「我是中國人」五個字，就是他與鄭麗文主席的差別。
黃暐瀚說，所以蔣萬安否認自己是「中國人」嗎？不能這樣擴大解讀。延續上周五所說的「有點黏又不會太黏、有點像又不會太像」，「蔣萬安，在走自己的路」。
蔣萬安日前在專訪表示，執政者必須誠懇地面對台灣社會絕大多數的民意，他在台灣出生長大，都希望這片土地好，也希望國家愈來愈強，所以他在很多場合都清楚聲明，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數。
