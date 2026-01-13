快訊

赴美談關稅、軍購挨酸 黃國昌嗆：御用寫手帶風向

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌站在美國在台協會（AIT）總部遠眺華盛頓紀念碑。圖／台灣民眾黨提供

時值台美關稅即將達成貿易協議，民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，明天將舉行記者會說明相關細節。黃國昌今天透過影片向媒體表示，針對國人關心的關稅與軍購議題，民眾黨密集拜會5個重要部會，雙方也有廣泛地真誠交換意見。

紐約時報（New York Times）報導，台美關稅貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至15%，台積電也承諾至少將再建5座半導體廠。

黃國昌稍早透過影片表示，民眾黨訪美團結束華府拜會行程，目前正在芝加哥歐海爾國際機場，一行人在過去幾十個小時當中，密集拜會聯邦政府5個重要部會，針對國人關心的高關稅、軍購議題真誠交換意見，同時也有表達台灣人民的共同憂慮。

黃國昌說，本次訪美的詳細收穫細節，返台後將舉行記者會說明，不過此時他們都還沒有飛到台北，就有一群民進黨御用的記者寫手，紛紛引據所謂「華府不具名消息人士」的說法，捏造根本沒有發生過的對話帶風向。

黃國昌說明，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，因此當台灣內外交相迫、執政黨選擇擺爛的時候，在野黨有責任撐起這個國家，「我們會繼續秉持這樣的信念跟價值跟大家一起努力。」

民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，黃國昌等人都尚未回到台灣，就開始有知情人士刻意放風，想要為這趟閃電華府行「打預防針」，民進黨是否有足夠能力與決心提升自我防衛能力，賴政府顯然很擔心美方對此有所質疑，所以才會不停放出這種「假內幕」想要模糊視聽。

陳智菡說，針對民眾黨此行訪美的真相，明天就會向國人清楚報告說明。

