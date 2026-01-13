經民連稱修眷改條例圖利「億萬富翁」 羅智強酸：國防部都打臉

國民黨立法院黨團推動「眷改條例」修法遭指要為精華地段國宅免費都更，引發爭議。國民黨團今開記者會回擊，指條例不涉及國宅，連國防部都證實只影響台北「慈仁八村」50戶眷戶，且也沒有改建問題，民進黨及側翼團體要造謠也不做功課，側翼團體律師成了法盲「綠師」。

國民黨書記長羅智強推動「國軍老舊眷村改建條例」，遭民進黨及民團質疑，這樣變成只要是條例實施之前的新建眷舍都可併入眷改條例，由國家出資改建，會讓國庫洞開、全民財政失血；經濟民主連合今也開記者會批評，「錢坑法案」替都市精華地段的國宅屋主免費翻新。

國民黨團今上午開記者會回擊，羅智強批評「造謠不做功課 律師變『綠師』」，國防部早已公開說修法只有影響台北「慈仁八村」50戶眷戶，民進黨及側翼團體卻造謠說成功國宅、大安國宅、大安新村、建南新村、建國新村都將免費重建；況且，眷村改建國宅後，就已經不適用眷改條例，而是適用國民住宅條例，後來也廢止了，回歸住宅法規範，國防部也公開打臉側翼的說法了。

羅智強還說，第二個打臉是慈仁八村還不用改建，因為國防部15年前的疏失，導致慈仁八村眷戶無法遷入萬隆新社，萬隆新社屋子也因此空著，維管費用也持續浪費公帑，如今只是讓慈仁八村可順利遷入萬隆新社而已。第三打臉是，他沒有堅持要修法，12月31日時民進黨及國防部都還贊同，也認為要解決問題，如今竟為配合造謠團體，擺明不想解決問題。

羅智強表示，這將能創造四贏，第一，沒有改建問題，也解決國防部疏失的歷史共業；第二，萬隆新社早就建好卻沒有人住，國防部也不用花1200萬元養蚊子，未來10年恐怕又要花個3億元；第三，國防部也希望現有慈仁八村可以成為職務宿舍，那眷戶搬走，就可以活化；第四，眷戶搬過去還要付給政府約1億元，如此創造四贏有何不可？民進黨就繼續擺爛沒關係。

國民黨團首席副書記長林沛祥也說，國防部在協商時也講，眷改條例影響不包含成功國宅等國宅，也不是大規模開發案，且這也是在補救過去行政錯誤，這次修法絕非開後門，政治立場可以不同，但解決問題、在公共政策上不該造謠扭曲。