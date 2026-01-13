立法院三讀修正「審計部組織法」 增副審計長共2至3人
立法院今天三讀修正「審計部組織法」 增副審計長共2至3人，由院長韓國瑜敲槌通過。
審計部原欲增加政務副審計長，引發爭議，後來經朝野黨團協商取得共識，調整副審計長性質。立法院今天三讀通過修正「審計部組織法」部分條文，審計部得增設副審計長，共2至3人；另外，審計官、審計、查核等人數也提升，並提升地方審計處長職等。
隨政府編制日漸龐大，審計業務負荷也更重，審計部盼能增加政務副審計長輔助審計長，並增加相關業務員額。立法院司法及法制委員會、財政委員會於12月10日初審「審計部組織法」修正案，朝野立委都質疑政務副審計長獨立性問題，最後透過規範政務副審計長資格取得共識，不須朝野協商。
